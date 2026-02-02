Así se fraguó el caso Sedesol, según el requerimiento fiscal contra Cuéllar y Cardona

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público reveló, a través de un requerimiento fiscal presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la presunta estructura mediante la cual se habría cometido un fraude millonario dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), utilizando asignaciones presupuestarias destinadas a proyectos sociales en el departamento de Copán. El requerimiento fiscal al que tuvo acceso EL HERALDO, detalla una secuencia de hechos administrativos, presupuestarios y operativos que, según la acusación, permitieron la malversación de 6,032,654.07 lempiras, mediante la simulación de procedimientos internos y la participación coordinada de funcionarios de alto y medio nivel. En total, la Fiscalía acusa a 12 personas, entre ellos, la diputada del Congreso Nacional; Isis Cúellar, el exsecretario de Sedesol; José Carlos Cardona y exfuncionarios técnicos y administrativos de Sedesol, a quienes se les imputan 67 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras. +Lea aquí el requerimiento completo

El inicio: la gestión desde el Congreso Nacional

Según el requerimiento fiscal, los hechos se originan el 25 de mayo de 2023, cuando Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada de Libre por el departamento de Copán, presentó ante la Secretaría del Congreso una solicitud de asignación presupuestaria identificada con el número PCN-PE-001. En ese documento, Cuéllar Erazo solicitó un monto de 6,500,000.00 lempiras, proponiendo que los recursos fueran ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social. La diputada argumentó que los fondos serían utilizados para proyectos de utilidad pública, orientados al desarrollo económico y social de comunidades de Copán, amparándose en el artículo 292 del Decreto Legislativo 157-2022, correspondiente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023. La acusación establece que el 3 de julio de 2023, el expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, remitió al entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, el oficio PCN-0202-2023. Mediante ese documento, el Poder Legislativo notificó formalmente que se autorizaba la ejecución de la asignación presupuestaria solicitada por la diputada Cuéllar Erazo y se ratificaba a Sedesol como institución ejecutora de los fondos públicos destinados a Copán. Para la Fiscalía, este momento marca el punto en el que la asignación presupuestaria pasó del plano legislativo al administrativo, quedando bajo la responsabilidad directa del titular de Sedesol. De acuerdo con el Ministerio Público, el 9 de octubre de 2023, José Carlos Cardona, emitió el Acuerdo Ministerial 083-A-SEDESOL-2023, mediante el cual se creó el Reglamento Interno del Fondo de Administración Solidaria para la ejecución de asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2023. Aunque el acuerdo se sustentó formalmente en el Decreto Legislativo 157-2022, que autorizó hasta 950 millones de lempiras para obras sociales, infraestructura menor y becas, la Fiscalía sostiene que este reglamento permitió establecer mecanismos administrativos que, en la práctica, habrían servido para flexibilizar controles, simular procesos de verificación y facilitar desembolsos irregulares. Según la acusación, la normativa interna habría sido utilizada para justificar pagos y liquidaciones sin una comprobación efectiva del destino real de los recursos.

El dinero ejecutado y el presunto perjuicio al Estado