Guerra de cuarta generación: una batalla en la mente, alerta Javier Franco

Tegucigalpa, Honduras.- La desinformación ya no es un fenómeno aislado: se ha convertido en un sistema que condiciona decisiones, erosiona instituciones y contamina la conversación pública. Ese fue el eje de la conferencia magistral “Guerra de cuarta generación”, ofrecida por el periodista Javier Franco el jueves 19 de enero, en la Universidad de San Pedro Sula (USAP). En la misma actividad participó Carlos Giron, editor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica, quien abordó cómo la verificación de datos se ha vuelto una práctica indispensable más allá de las redacciones.

Franco presentó una idea central: el problema no es únicamente que existan bulos, sino que hoy opera un engranaje que premia el ruido, acelera la viralidad y vuelve difusa la frontera entre lo real y lo irreal. Dijo que "tenemos una sociedad a cierto punto enferma" y que esa enfermedad no proviene solo de la desinformación, sino de un sistema de información en el que audiencias, actores políticos y plataformas se retroalimentan. En su lectura, las personas ya no solo consumen mensajes: los multiplican y les agregan un juicio emocional que define bandos, instala etiquetas y convierte a cualquiera en narrador de una versión. Para describir ese entorno, Franco se apoyó en la noción de guerra de cuarta generación. La definió como un conflicto que no se libra en campos de batalla, sino "en la mente humana", y que se sostiene mediante desinformación, tecnología y manipulación psicológica. A diferencia de las guerras convencionales, añadió, aquí el ciudadano deja de ser pasivo: participa activamente en la construcción de percepciones. En esa dinámica, explicó, se idealiza a un actor como héroe o villano según el relato que se quiera impulsar y, al final, la sociedad queda atrapada en una narrativa que prioriza emoción sobre evidencia. Franco también expuso cómo la comunicación pública puede ser rehén del poder y del miedo a la crítica. Relató un caso en el que un funcionario de alto nivel cometió un error que afectaba la imagen institucional. Su recomendación fue clara: una disculpa pública. "Yo indiqué que debía de disculparse públicamente", dijo, porque cuando alguien representa a una institución "asume un rol público y tiene una responsabilidad para con esa institución". Según contó, desde la jerarquía se consideró vergonzoso pedir disculpas. El funcionario, sin embargo, tomó nota y se disculpó, una decisión que, en palabras de Franco, le favoreció más en lo profesional y personal que el silencio. Con esa experiencia, remarcó que el poder no solo se usa para influir, también "para silenciar".

Patologías que contagian