Imagen de Xiomara Castro, Manuel Zelaya y Héctor Zelaya abordando un avión está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una fotografía que muestra a los expresidentes Manuel Zelaya (2006-2009) y Xiomara Castro (2022-2026), junto a su hijo, el exsecretario privado Héctor Zelaya, abordando un avión supuestamente con destino a Nicaragua. No obstante, la imagen es falsa. EH Verifica constató que la fotografía fue generada con inteligencia artificial (IA) por un perfil que suele difundir este tipo de contenidos sintéticos. “Última hora última hora. Se informa que miembros de la familia Zelaya acaban de abordar un vuelo con destino a Nicaragua. Hasta el momento se desconoce si el viaje corresponde a motivos personales o a alguna agenda específica. No se dispone de más información oficial por ahora”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, difundida desde el 29 de enero de 2026.

El gobierno de Xiomara Castro (2022‑2026) llegó a su fin el 27 de enero de 2026, con la toma de posesión de Nasry "Tito" Asfura como nuevo presidente para el período 2026‑2030, cumpliéndose su período de cuatro años, como lo ordena la Constitución. Durante su administración, Castro impulsó alianzas regionales con gobiernos de izquierda en América Latina, fortaleciendo vínculos con países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. En el caso de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado apertura para acoger a dirigentes políticos extranjeros acusados de corrupción y narcotráfico, incluidos exfuncionarios públicos y exmandatarios. Entre ellos figuran algunos hondureños —con ahora nacionalidad nicaragüense— como Óscar Fernando Chinchilla, exfiscal general; Ebal Díaz, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández; y Ricardo Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). Según especialistas en temas de exilio político, Nicaragua se ha convertido en un destino recurrente debido a que su legislación no permite la extradición de ciudadanos nicaragüenses, lo que puede ofrecer un refugio legal frente a procesos judiciales en sus países de origen

Es un deepfake

Un análisis visual realizado por EH Verifica detectó algunas inconsistencias en la imagen que son comunes en contenidos generados por IA. Por ejemplo, se observan distorsiones en las manos, especialmente en los dedos de Xiomara Castro, así como la pérdida total de forma en otra de las extremidades. “Algunas áreas, como la escalera e incluso los rostros, presentan un suavizado o texturas que a veces caracterizan a las imágenes sintéticas”, indicó SynthID, la herramienta de Google que identifica contenido generado por IA. Al realizar un análisis técnico mediante la herramienta Hive Moderation, se obtuvo un 99.9% de probabilidad de que la imagen haya sido fabricada con inteligencia artificial.

EH Verifica también comprobó que el perfil que difundió la imagen falsa se identifica como creador digital, tiene origen en Nueva Jersey, Estados Unidos, y suele publicar contenidos generados con IA, incorporando el nombre de la cuenta como marca de agua.

No se relaciona a un hecho real