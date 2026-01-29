Falso que Alejandro Anduray fue nombrado titular de la Secretaría de Pueblo Indígenas y Afrohondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales afirma que Alejandro Anduray, hijo del dirigente del Partido Nacional Fernando Anduray, fue nombrado secretario de la Secretaría de Estado de los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH). Sin embargo, la información es falsa. La SEDINAFROH dejó de existir en 2014 y, hasta el 29 de enero de 2026, el gobierno de Nasry Asfura no ha informado sobre la reincorporación de esta institución en su estructura. Además, Anduray no ha sido juramentado como funcionario del Poder Ejecutivo en ninguna institución hasta la fecha. "Confirmado. Alejandro Anduray Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños #Mejorgobiernodelahistoria #Vamosaestarbien", dice textualmente en la imagen de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de enero de 2026.

Alejandro Anduray, hijo del dirigente nacionalista Fernando Anduray, es un exfuncionario público que laboró durante siete años en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En noviembre de 2021, Anduray fue objeto de criticas tras difundirse imágenes en las que aparece con un disfraz de nazi durante una fiesta de Halloween, según publicaciones en internet que comparten la misma fotografía utilizada en el contenido viral. La SEDINAFROH fue una institución del gobierno de Honduras encargada de promover los derechos, la inclusión y el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país. Su función principal era coordinar políticas públicas, programas y proyectos que beneficiaran a estas comunidades, asegurando su participación en decisiones que les afectaran. La Secretaría operó de manera formal durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), pero desapareció en 2014 bajo la administración de Juan Orlando Hernández.

No ha sido nombrado