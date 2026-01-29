Falso que Alejandro Anduray fue nombrado titular de la Secretaría de Pueblo Indígenas y Afrohondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales afirma que Alejandro Anduray, hijo del dirigente del Partido Nacional Fernando Anduray, fue nombrado secretario de la Secretaría de Estado de los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH).
Sin embargo, la información es falsa. La SEDINAFROH dejó de existir en 2014 y, hasta el 29 de enero de 2026, el gobierno de Nasry Asfura no ha informado sobre la reincorporación de esta institución en su estructura.
Además, Anduray no ha sido juramentado como funcionario del Poder Ejecutivo en ninguna institución hasta la fecha.
"Confirmado. Alejandro Anduray Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños #Mejorgobiernodelahistoria #Vamosaestarbien", dice textualmente en la imagen de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de enero de 2026.
Alejandro Anduray, hijo del dirigente nacionalista Fernando Anduray, es un exfuncionario público que laboró durante siete años en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En noviembre de 2021, Anduray fue objeto de criticas tras difundirse imágenes en las que aparece con un disfraz de nazi durante una fiesta de Halloween, según publicaciones en internet que comparten la misma fotografía utilizada en el contenido viral.
La SEDINAFROH fue una institución del gobierno de Honduras encargada de promover los derechos, la inclusión y el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país. Su función principal era coordinar políticas públicas, programas y proyectos que beneficiaran a estas comunidades, asegurando su participación en decisiones que les afectaran.
La Secretaría operó de manera formal durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), pero desapareció en 2014 bajo la administración de Juan Orlando Hernández.
No ha sido nombrado
EH Verifica confirmó, mediante una búsqueda con las palabras clave en Google “gabinete + Nasry Asfura + 2026” que Alejandro Anduray no aparece entre los integrantes del gabinete del mandatario, quien asumió su cargo el pasado martes 27 de enero de 2026.
Asimismo, una revisión en la web constató que la Dirección General del Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, adscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), sufrió reestructuraciones a lo largo del tiempo, pero actualmente no existe ninguna secretaría con ese nombre.
En 2022, al inicio de la administración de la expresidenta Xiomara Castro, SEDIS pasó a llamarse Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por disposición de la exmandataria.
Posteriormente, con el inicio de la administración de Asfura, se llevó a cabo una reorganización de las secretarías de Estado que, hasta el 29 de enero, no contempla la continuidad de Sedesol.
Cabe señalar que Honduras sí contó con la SEDINAFROH durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010‑2014).
Sin embargo, el gobierno sucesor de Juan Orlando Hernández fusionó la SEDINAFROH y la convirtió en una Dirección General, con el objetivo de racionalizar la estructura institucional y el gasto público.
La Dirección General del Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) fue integrada a la extinta SEDIS —luego Sedesol— para la implementación de sus proyectos en beneficio de los pueblos indígenas.
Más adelante, durante el gobierno de Xiomara Castro, se crearon la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños (CONAPOA), adscrita a Sedesol, y la Secretaría de Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), que cumplían esa función.
En todo caso, José Argueta, secretario de Comunicaciones, confirmó a EH Verifica que la información es falsa y que no existe ningún nombramiento de Anduray en el actual gobierno.
En conclusión, al 29 de enero de 2026, Alejandro Anduray no ha sido nombrado titular de ninguna secretaría de Estado en la administración de Nasry Asfura.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños desapareció en 2014, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, y la actual administración no ha informado sobre su reactivación.