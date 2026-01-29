La imagen de estatua de Xiomara Castro fue creada con inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra una supuesta estatua de la expresidenta Xiomara Castro colocada en una calle. Según la descripción que acompaña varias publicaciones, la figura estaría ubicada en el centro de Tegucigalpa. Sin embargo, la imagen es falsa. Se trata de un deepfake: un contenido falso o manipulado con inteligencia artificial (IA), constató EH Verifica. "Bueno lo que faltaba ya le hicieron una estatua en el centro de Tegucigalpa. Lo curioso que la hicieron sin manos por qué nunca hizo nada", dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartida desde el 27 de enero.

Después de cuatro años en el poder, Xiomara Castro concluyó su mandato como presidenta de Honduras el 27 de enero de 2026, al entregar oficialmente el cargo al nuevo mandatario, Nasry Asfura, electo en los comicios generales de noviembre de 2025. Castro asumió la titularidad del Poder Ejecutivo el 27 de enero de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en ejercer la presidencia. Además, fue la primera en gobernar desde el partido Libertad y Refundación (Libre), de orientación izquierdista, marcando un giro significativo en la política nacional tras una prolongada hegemonía de los partidos Nacional y Liberal.

Imagen de IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados en medios de comunicación ni publicaciones oficiales que respalden la existencia de esa escultura. Tampoco se encontraron imágenes similares en las cuentas oficiales de Xiomara Castro ni en las plataformas del gobierno anterior. En un análisis visual, EH Verifica detectó múltiples inconsistencias comunes en imágenes generadas con inteligencia artificial: la escultura muestra una textura de bronce excesivamente uniforme, sin las imperfecciones habituales del metal trabajado artesanalmente y rasgos faciales y accesorios como lentes, dientes, labios y collar de perlas presentan una perfección simétrica atípica. Se observó también que el fondo urbano está desenfocado y no guarda relación con paisajes típicos de Tegucigalpa, así como la placa en la base del busto carece de texto legible y la iluminación general es artificialmente equilibrada, sin sombras ni reflejos realistas. Además, al ser evaluada con la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de contenido generado por IA, la imagen arrojó un 99.8% de probabilidad de haber sido creada artificialmente.