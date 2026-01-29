En 2025 votaron más personas que en 2021, pese a baja participación porcentual

"Fue votar (en elecciones generales de 2025) una cantidad menor que la que acudió en el año 2021" (a partir del minuto 19:53).

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, aseguró que en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 hubo una menor participación ciudadana en comparación con los comicios de 2021.

EH Verifica solicitó comentarios a Nasralla sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este chequeo no hubo respuesta.

Pero si se considera el número absoluto de votantes, los datos indican lo contrario: en 2025 acudieron a las urnas más personas (3.9 millones) que en 2021 (3.5 millones), lo que se explica por el crecimiento del padrón electoral.

La declaración es una verdad a medias , ya que omite aclarar que existen dos formas distintas de medir la participación electoral: por porcentaje del padrón y por número absoluto de votantes. Si se toma en cuenta el porcentaje de participación, efectivamente fue más baja en 2025 (60.19%) que en 2021 (68.58%), según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En las elecciones generales de 2021, la participación electoral alcanzó el 68.58% del padrón habilitado. En términos absolutos, más de 3.5 millones de ciudadanos (3,580,527) acudieron a las urnas, de un total aproximado de 5.1 millones inscritos en el censo electoral, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En contraste, las elecciones generales de 2025 registraron una participación del 60.19%, lo que representa una disminución de más de ocho puntos porcentuales respecto a 2021.

Sin embargo, en términos absolutos, más de 3.9 millones de personas (3,926,010) ejercieron el sufragio, sobre un padrón electoral que superó los 6.5 millones de votantes habilitados.

Esto significa que, aunque proporcionalmente votó un menor porcentaje de ciudadanos en 2025, la cantidad total de personas que acudieron a las urnas fue mayor que en el proceso de 2021.

Esta diferencia se explica principalmente por el crecimiento del censo electoral en los últimos cuatro años.

El aumento del padrón se debe, entre otros factores, a la incorporación de nuevos votantes, incluidos hondureños residentes en el extranjero, así como a procesos de actualización y depuración del registro electoral realizados antes de los comicios de 2025.

Augusto Aguilar, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora Consejo Nacional Electoral, explicó que estos cambios obedecen a que “en cada proceso se incorpora un promedio de 500,000 nuevos electores y también aumenta el ausentismo entre quienes migran al extranjero”.

Por tanto, la afirmación de Salvador Nasralla es una verdad a medias: es correcta si se analiza la participación como porcentaje del padrón electoral, pero resulta imprecisa si se interpreta como una reducción en la cantidad total de votantes, ya que en 2025 votaron más personas que en las elecciones anteriores