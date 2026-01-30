¿A qué hora se sabrán los resultados en las elecciones Costa Rica 2026?

San José, Costa Rica.- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica dará a conocer el primer corte de resultados de las elecciones presidenciales 2026 la noche del domingo -1 de febrero-, según informó la directora general de Estrategia Tecnológica del organismo, Xenia Guerrero.

De acuerdo con las proyecciones del TSE, los primeros resultados de los comicios se brindarán alrededor de las 8:45 de la noche, una vez que las juntas receptoras de votos de todo el país den por cerrado el proceso.

El conteo de votos iniciará a las 6:00 p.m., cuando cierren las 7,154 juntas receptoras de votos distribuidas en todo el país. A partir de ese momento, el órgano electoral procesará la información que llegará de manera progresiva.