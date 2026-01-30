  1. Inicio
¿A qué hora se sabrán los resultados en las elecciones Costa Rica 2026?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que el primer corte oficial de resultados se publicará a las 8:45 p.m. del 1 de febrero, con actualizaciones cada 15 minutos

San José, Costa Rica.- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica dará a conocer el primer corte de resultados de las elecciones presidenciales 2026 la noche del domingo -1 de febrero-, según informó la directora general de Estrategia Tecnológica del organismo, Xenia Guerrero.

De acuerdo con las proyecciones del TSE, los primeros resultados de los comicios se brindarán alrededor de las 8:45 de la noche, una vez que las juntas receptoras de votos de todo el país den por cerrado el proceso.

El conteo de votos iniciará a las 6:00 p.m., cuando cierren las 7,154 juntas receptoras de votos distribuidas en todo el país. A partir de ese momento, el órgano electoral procesará la información que llegará de manera progresiva.

La intención de las autoridades electorales es que los resultados preliminares se actualicen cada 15 minutos. Los usuarios podrán ver la información a través del sitio web oficial, la aplicación móvil y las redes sociales del TSE.

Para el primer corte, la institución proyecta que se habrá escrutado aproximadamente el 35% de las juntas receptoras. Este primer dato podría marcar una tendencia irreversible en los resultados.

En el caso de las 2,732 juntas restantes, equivalentes al 38%, los datos se transmitirán mediante tres centros de llamadas, ubicados en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense (RACSA) y en las propias instalaciones del TSE.

La autoridad electoral indicó que el último corte de resultados se emitirá al mediodía del lunes 2 de febrero, cuando se contará con un panorama más completo del proceso electoral y se conocerá quienes serán las nuevas autoridades que gobernarán Costa Rica.

