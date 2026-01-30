Santiago Ramírez: "Ex jugador de Motagua me dijo que Olimpia era el más grande"

Tegucigalpa, Honduras.- El extremo izquierdo Santiago Ramírez está ansioso de debutar con la camisa del Olimpia luego de su fichaje a la institución bicampeona a la cual llena de elogios.
"Contento de estar y sumar en lo que me toca", fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa antes del duelo contra Juticalpa FC.
Con 27 años afirmó que le llamaron la atención dos futbolistas del Olimpia debido a sus cualidades en la cancha, además de conocer a los extranjeros y DT de la plantilla desde antes.
Santiago Ramírez también valoró que le aportará mucho al León por su buen fútbol y que espera ser parte de la historia que abraza al más ganador de Honduras.
CONFERENCIA DE PRENSA DE SANTIAGO RAMÍREZ
Lo que conoces del fútbol hondureño: "El fútbol es bastante físico, lo que más he buscado y encontrado es que el club más grande de Honduras".
El fichaje: "No lo pensé mucho, tuve otra chance, pero me sedujo más lo de Olimpia y al ver que es el más grande, me vine".
Características propias: "Lo mío siempre será dar lo mejor para el equipo, en cuanto a lo que le puede dar es más fútbol, soy técnico, me gusta llegar al arco y competir. En el juego, lo ofensivo, atacar entre líneas. Ese fútbol me gusta a mí, triangulación, pases cortos y puedo colaborar".
Expectativas: "Siempre dar lo mejor de mí, ayudar, hacer goles. Olimpia tiene una gran hinchada".
Al ver tus compañeros, que ha sorprendido: "El otro día, antes de viajar, miré el partido y me gustó Pinto, encarando, otro fue Álvarez con buen juego. Pero Olimpia tiene otros grandes jugadores".
América, rival del martes: "No hablamos mucho de ese partido, es importante, yo me enfoco ahorita en este primer partido ante Juticalpa".
Juegas el sábado o el martes: "Estoy para jugar, no sé el tema de los papeles, pero yo estoy a la orden".
Conocías a Espinel o compañeros: "No los conocía a ninguno personalmente, si dentro del fútbol porque Uruguay es chico y nos conocemos, conozco a Emanuel, a Mulet y Espinel".
Referencias de Honduras: "Tuve compañeros como Rulo Varela en Racing, me habló mucho de Honduras y me dijo que Olimpia era el más grande".
La presión: "Me han comentado, tengo mucha autocrítica y trato siempre de mejorar, quiero siempre ganar".
Logros personales: "No he ganado muchos campeonatos. He ascendido a primera con un club de barrio, fue histórico y llegamos a la Copa de Uruguay".
Ver juegos de la Liga Nacional: "No miré mucho más, he estado ocupado con la llegada, compras y mandados con mi novia".