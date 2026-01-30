Santiago Ramírez: "Ex jugador de Motagua me dijo que Olimpia era el más grande"

"Contento de estar y sumar en lo que me toca", fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa antes del duelo contra Juticalpa FC.

Tegucigalpa, Honduras .- El extremo izquierdo Santiago Ramírez está ansioso de debutar con la camisa del Olimpia luego de su fichaje a la institución bicampeona a la cual llena de elogios.

Con 27 años afirmó que le llamaron la atención dos futbolistas del Olimpia debido a sus cualidades en la cancha, además de conocer a los extranjeros y DT de la plantilla desde antes.

Santiago Ramírez también valoró que le aportará mucho al León por su buen fútbol y que espera ser parte de la historia que abraza al más ganador de Honduras.

CONFERENCIA DE PRENSA DE SANTIAGO RAMÍREZ

Lo que conoces del fútbol hondureño: "El fútbol es bastante físico, lo que más he buscado y encontrado es que el club más grande de Honduras".

El fichaje: "No lo pensé mucho, tuve otra chance, pero me sedujo más lo de Olimpia y al ver que es el más grande, me vine".

Características propias: "Lo mío siempre será dar lo mejor para el equipo, en cuanto a lo que le puede dar es más fútbol, soy técnico, me gusta llegar al arco y competir. En el juego, lo ofensivo, atacar entre líneas. Ese fútbol me gusta a mí, triangulación, pases cortos y puedo colaborar".

Expectativas: "Siempre dar lo mejor de mí, ayudar, hacer goles. Olimpia tiene una gran hinchada".

Al ver tus compañeros, que ha sorprendido: "El otro día, antes de viajar, miré el partido y me gustó Pinto, encarando, otro fue Álvarez con buen juego. Pero Olimpia tiene otros grandes jugadores".

América, rival del martes: "No hablamos mucho de ese partido, es importante, yo me enfoco ahorita en este primer partido ante Juticalpa".

Juegas el sábado o el martes: "Estoy para jugar, no sé el tema de los papeles, pero yo estoy a la orden".

Conocías a Espinel o compañeros: "No los conocía a ninguno personalmente, si dentro del fútbol porque Uruguay es chico y nos conocemos, conozco a Emanuel, a Mulet y Espinel".

Referencias de Honduras: "Tuve compañeros como Rulo Varela en Racing, me habló mucho de Honduras y me dijo que Olimpia era el más grande".

La presión: "Me han comentado, tengo mucha autocrítica y trato siempre de mejorar, quiero siempre ganar".

Logros personales: "No he ganado muchos campeonatos. He ascendido a primera con un club de barrio, fue histórico y llegamos a la Copa de Uruguay".

Ver juegos de la Liga Nacional: "No miré mucho más, he estado ocupado con la llegada, compras y mandados con mi novia".