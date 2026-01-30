Bad Bunny a superar la audiencia que dejó Kendrick Lamar en el Super Bowl

Estados Unidos.- Comienza la cuenta atrás para que el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convierta en el epicentro no solo deportivo, sino musical, del mundo entero. Porque en la Super Bowl LX, que celebra su sexagésimo aniversario, ya no solo importan las yardas, sino los decibelios. Así, la cita del 8 de febrero de 2026 está marcada en los calendarios mediáticos. Y no solo porque el campeón de la NFL se decidirá en el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, sino por la actuación de Bad Bunny en el “Apple Music Halftime Show” -como se conoce al entretiempo- que marcará un tanto histórico para la música latina.

Un reto para el “conejo malo”.

El puertorriqueño llega al Levi's Stadium tras cerrar un año 2025 redondo. Según los datos oficiales de Spotify Wrapped, el artista recuperó el trono del más escuchado, cosechando 19.800 millones de reproducciones durante un año en el que su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ fue el líder indiscutible en escuchas. Bad Bunny expresó en un comunicado su emoción, como músico latino, al ser elegido para el evento: “Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por los que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un ‘touchdown’... Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

Pero el rey de Spotify tiene ante sí una alargada sombra a la que enfrentarse: la de Kendrick Lamar en la Super Bowl LIX de 2025 quien, acompañado por SZA, ostenta actualmente el récord como el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia, con una audiencia televisiva de 133,5 millones de espectadores. Aunque, para que tanto Lamar el año pasado como Bad Bunny en 2026 puedan romper récords en este estadio, otros tuvieron que plantar la semilla. Porque el concepto moderno de los "shows" de medio tiempo tiene un padre indiscutible: Michael Jackson. Antes de 1993, el intermedio de la final solía estar acompañada de una caída de la audiencia, que cambiaba de canal en busca de programas de humor. Por eso, la NFL puso la música sobre la mesa y, aquel año, la audiencia en el Rose Bowl de Pasadena no solo mantuvo al público, sino que, por primera vez en la historia, su "rating" creció durante el descanso.



De las leyendas al hito histórico

Desde entonces, otros grandes artistas han pisado el mismo escenario, hasta una actualidad en la que el “Halftime Show” es un evento en sí mismo, igual o más esperado que el propio partido. Y entre los artistas que han formado parte de ello, hay auténticas leyendas. En 2007, la actuación de Prince en el Dolphins Stadium de Miami se consagró como una de las mejores de todos los tiempos. El artista interpretó ‘Purple Rain’ con cuatro guitarras eléctricas en un escenario resbaladizo por la tormenta que bañaba la ciudad de Florida.