  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA

Bad Bunny ha conquistado el mundo con su música, y ahora la inteligencia artificial nos ayuda a seleccionar sus canciones más icónicas. ¿Serán parte de su setlist para el Super Bowl?

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 14:37
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
1 de 14

Del reguetón al pop experimental, Bad Bunny ha demostrado su versatilidad y talento global. Aquí, según la IA, enlistamos 12 canciones que representan los momentos más importantes de su carrera, incluyendo los hits de su último álbum.

 Foto: redes sociales.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
2 de 14

"Dákiti" ("El Último Tour del Mundo", 2020). Para la IA, esta canción marcó un punto de inflexión en la carrera de Bad Bunny. Su sonido futurista y minimalista lo llevó al número uno del Billboard Hot 100 y consolidó su dominio global, demostrando que la música en español podía liderar el mercado.

 Foto: redes sociales.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
3 de 14

"Tití Me Preguntó" ("Un Verano Sin Ti", 2022). Un fenómeno cultural inmediato. La IA destaca este tema por su energía, humor y capacidad de convertirse en himno de fiestas, conciertos y eventos masivos, con una letra que mezcla ironía, identidad y ritmo contagioso.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
4 de 14

"La Canción" (con J Balvin) ("OASIS", 2019). Un clásico moderno. La IA la considera una de las colaboraciones más memorables del género urbano, gracias a su letra nostálgica y su capacidad de conectar con experiencias amorosas universales.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
5 de 14

"Callaíta" ("OASIS", 2019). Esta canción es considerada por la IA como una de las más influyentes de su etapa temprana. Su mensaje de libertad femenina y su vibra veraniega la transformaron en un clásico recurrente, años después de su lanzamiento.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
6 de 14

"Ojitos Lindos" (con Bomba Estéreo) ("Un Verano Sin Ti", 2022). Una de las canciones más emotivas de su catálogo. Según la IA, destaca por su sensibilidad, su fusión de géneros y por convertirse en un himno romántico que trascendió generaciones.

 Foto: redes sociales.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
7 de 14

"Yonaguni", 2021. La IA resalta “Yonaguni” por su carga emocional y su mezcla de melancolía con sonidos modernos. Fue clave para mostrar el lado más introspectivo de Bad Bunny y conectar con una audiencia que buscaba letras más personales.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
8 de 14

"Me Porto Bonito" (con Chencho Corleone) ("Un Verano Sin Ti", 2022). Uno de los temas más reproducidos de su carrera. Para la IA, representa la capacidad de Bad Bunny de crear hits instantáneos que dominan playlists, redes sociales y pistas de baile durante meses.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
9 de 14

"Safaera" (YHLQMDLG", 2020). Considerada por la IA como una canción revolucionaria dentro del reguetón moderno. Su estructura caótica y llena de referencias rompió esquemas y la convirtió en un momento infaltable en conciertos y festivales.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
10 de 14

Moscow Mule ("Un Verano Sin Ti", 2022). La IA subraya este tema por su tono nostálgico y su estética visual. Es una de las canciones que mejor representan el espíritu relajado, sentimental y reflexivo del álbum más exitoso de Bad Bunny.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
11 de 14

"Neverita", ("Un Verano Sin Ti", 2022). Inspirada en sonidos retro, esta canción destaca —según la IA— por su frescura y por reforzar el carácter conceptual del álbum, evocando verano, libertad y diversión sin preocupaciones.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
12 de 14

"NUEVAYoL" ("Debí Tirar Más Fotos", 2025). Una de las canciones más representativas del nuevo álbum. Su ritmo combina sonidos tradicionales caribeños y ritmos urbanos contemporáneos, celebrando la identidad puertorriqueña con una energía vibrante.

 Foto: redes sociales.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
13 de 14

Bonus: "Baile Inolvidable" ("Debí Tirar Más Fotos", 2025). Una canción que mezcla ritmos latinos clásicos con la frescura moderna del conejo malo. Su título lo dice todo: es difícil de sacar de la cabeza una vez que empieza.

 Foto: Shutterstock.
Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA
14 de 14

¿Coincides con la IA o agregarías otra canción a la lista? Finalmente, el setlist que el artista vaya a utilizar en su Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 podría, o no, incluir estos criterios. Lo sabremos el próximo 8 de febrero.

 Foto: redes sociales.
Cargar más fotos