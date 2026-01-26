Las 12 mejores canciones de Bad Bunny a lo largo de su carrera, según la IA

Del reguetón al pop experimental, Bad Bunny ha demostrado su versatilidad y talento global. Aquí, según la IA, enlistamos 12 canciones que representan los momentos más importantes de su carrera, incluyendo los hits de su último álbum.
"Dákiti" ("El Último Tour del Mundo", 2020). Para la IA, esta canción marcó un punto de inflexión en la carrera de Bad Bunny. Su sonido futurista y minimalista lo llevó al número uno del Billboard Hot 100 y consolidó su dominio global, demostrando que la música en español podía liderar el mercado.
"Tití Me Preguntó" ("Un Verano Sin Ti", 2022). Un fenómeno cultural inmediato. La IA destaca este tema por su energía, humor y capacidad de convertirse en himno de fiestas, conciertos y eventos masivos, con una letra que mezcla ironía, identidad y ritmo contagioso.
"La Canción" (con J Balvin) ("OASIS", 2019). Un clásico moderno. La IA la considera una de las colaboraciones más memorables del género urbano, gracias a su letra nostálgica y su capacidad de conectar con experiencias amorosas universales.
"Callaíta" ("OASIS", 2019). Esta canción es considerada por la IA como una de las más influyentes de su etapa temprana. Su mensaje de libertad femenina y su vibra veraniega la transformaron en un clásico recurrente, años después de su lanzamiento.
"Ojitos Lindos" (con Bomba Estéreo) ("Un Verano Sin Ti", 2022). Una de las canciones más emotivas de su catálogo. Según la IA, destaca por su sensibilidad, su fusión de géneros y por convertirse en un himno romántico que trascendió generaciones.
"Yonaguni", 2021. La IA resalta “Yonaguni” por su carga emocional y su mezcla de melancolía con sonidos modernos. Fue clave para mostrar el lado más introspectivo de Bad Bunny y conectar con una audiencia que buscaba letras más personales.
"Me Porto Bonito" (con Chencho Corleone) ("Un Verano Sin Ti", 2022). Uno de los temas más reproducidos de su carrera. Para la IA, representa la capacidad de Bad Bunny de crear hits instantáneos que dominan playlists, redes sociales y pistas de baile durante meses.
"Safaera" (YHLQMDLG", 2020). Considerada por la IA como una canción revolucionaria dentro del reguetón moderno. Su estructura caótica y llena de referencias rompió esquemas y la convirtió en un momento infaltable en conciertos y festivales.
Moscow Mule ("Un Verano Sin Ti", 2022). La IA subraya este tema por su tono nostálgico y su estética visual. Es una de las canciones que mejor representan el espíritu relajado, sentimental y reflexivo del álbum más exitoso de Bad Bunny.
"Neverita", ("Un Verano Sin Ti", 2022). Inspirada en sonidos retro, esta canción destaca —según la IA— por su frescura y por reforzar el carácter conceptual del álbum, evocando verano, libertad y diversión sin preocupaciones.
"NUEVAYoL" ("Debí Tirar Más Fotos", 2025). Una de las canciones más representativas del nuevo álbum. Su ritmo combina sonidos tradicionales caribeños y ritmos urbanos contemporáneos, celebrando la identidad puertorriqueña con una energía vibrante.
Bonus: "Baile Inolvidable" ("Debí Tirar Más Fotos", 2025). Una canción que mezcla ritmos latinos clásicos con la frescura moderna del conejo malo. Su título lo dice todo: es difícil de sacar de la cabeza una vez que empieza.
¿Coincides con la IA o agregarías otra canción a la lista? Finalmente, el setlist que el artista vaya a utilizar en su Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 podría, o no, incluir estos criterios. Lo sabremos el próximo 8 de febrero.