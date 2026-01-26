¿Cuánto dinero tiene Shakira y cuáles son los ingresos que alimentan su imperio?

Shakira ha elegido El Salvador como sede de una residencia musical que extiende su impronta como una de las artistas latinas más lucrativas del mundo. A partir del 7 de febrero, la barranquillera ofrecerá cinco conciertos en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González de San Salvador, un evento que ya rompió récords al agotar las tres primeras fechas en menos de 24 horas.