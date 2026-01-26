¿Cuánto dinero tiene Shakira y cuáles son los ingresos que alimentan su imperio?

Shakira ha elegido El Salvador como sede de una residencia musical que extiende su impronta como una de las artistas latinas más lucrativas del mundo. A partir del 7 de febrero, la barranquillera ofrecerá cinco conciertos en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González de San Salvador, un evento que ya rompió récords al agotar las tres primeras fechas en menos de 24 horas.
Según Celebrity Net Worth, Shakira posee un patrimonio estimado en 300 millones de dólares. Esta cifra la ubica como la tercera artista latina más rica del mundo, detrás de Gloria Estefan (500 millones de dólares) y Jennifer López (400 millones de dólares).
Sin embargo, otras fuentes especializadas como la publicación española Marca han reportado cifras cercanas a los 400 millones de dólares, aunque Forbes no ha confirmado oficialmente este monto. La discrepancia es solo la prueba de que su fortuna está en constante crecimiento.
La base del imperio financiero de Shakira descansa en su carrera discográfica. Con más de 125 millones de álbumes y sencillos vendidos a nivel mundial, se ha consolidado como la segunda artista latina de mayor éxito comercial en la historia.
Su catálogo incluye 12 álbumes de estudio, con títulos como Laundry Service (2001), que vendió 13 millones de copias, y Oral Fixation Vol. 2 (2005), que alcanzó 2.9 millones de unidades. Canciones como Hips Don't Lie han generado ingresos sostenidos durante casi dos décadas, acumulando más de 1,000 millones de reproducciones en Spotify años después de su lanzamiento.
La decisión estratégica más significativa en términos patrimoniales llegó en enero de 2021, cuando Shakira vendió los derechos editoriales de su catálogo musical completo a Hipgnosis Songs Fund.
El acuerdo incluyó aproximadamente 145 canciones, y aunque los términos exactos permanecen confidenciales, operaciones similares en la industria sugieren que la transacción pudo haber generado al menos 100 millones de dólares. Esta movida financiera garantizó ingresos inmediatos masivos sin perder el control artístico de futuras creaciones.
Las giras mundiales representan la columna vertebral de los ingresos actuales de la barranquillera. Su tour "Las mujeres ya no lloran World Tour", que comenzó en febrero de 2025, ha sido reconocido por Billboard como la gira latina femenina más lucrativa de la historia.
Con más de 2.5 millones de entradas vendidas en 64 de 83 shows programados hasta diciembre de 2024, la gira ha recaudado 327.4 millones de dólares. Forbes la incluyó en el top 10 de músicos mejor pagados de 2025, con ingresos estimados de 105 millones de dólares anuales, ubicándola en el sexto lugar del ranking mundial.
Pollstar reportó que la artista vendió un promedio de 42,774 boletos por show, con ingresos promedio de 6.1 millones de dólares por presentación.
Más allá de los escenarios, Shakira ha demostrado habilidad para diversificar sus fuentes de ingreso. En 2012, firmó un contrato de 30 millones de dólares con Live Nation y Sony Music para producir tres álbumes. Su participación como coach en el programa "The Voice" durante las temporadas cuarta y sexta le generó 12 millones de dólares por temporada, según reportó The Hollywood Reporter en 2012.
También ha incursionado en el cine, prestando su voz al personaje Gazelle en Zootopia (2016), película que recaudó más de 1,000 millones de dólares en taquilla mundial, así como en la secuela (2025) que logró 1,322 millones de dólares de recaudación.
Las alianzas comerciales han añadido millones adicionales a su cuenta bancaria. La cantante mantiene contratos de larga data con Pepsi, además de haber promocionado marcas como Crest White Strips, Oral-B, Reebok y Coca-Cola. Su línea de perfumes "S by Shakira" ha generado ventas superiores a los 400 millones de dólares desde 2013.
Hasta 2024, operó She Wolf Investment, una sociedad de inversión que respaldó startups estadounidenses como High Brew Coffee (con una inversión de 95,000 dólares en 2018), Parade Underwear, Magic Spoon y Wild Things Snacks. Durante su residencia en España, también fue propietaria de empresas como Fire Rabbit SL y Global Golden Tour.
El patrimonio inmobiliario de la artista complementa su riqueza financiera. Sus propiedades están valuadas en más de 45 millones de dólares e incluyen una mansión en Miami, residencias en las Bahamas y Colombia. En 2006, Shakira adquirió junto a Roger Waters y Alejandro Sanz una isla de 550 hectáreas en las Bahamas, Bonds Cay, listada en 16 millones de dólares.
Tras su separación de Gerard Piqué en 2022, vendió su residencia de 16 millones de dólares en Barcelona y actualmente renta una propiedad frente al mar en Miami valuada en 15 millones de dólares, mientras busca adquirir una megamansión con presupuesto cercano a los 50 millones de dólares. Este portafolio inmobiliario representa una estrategia de preservación de capital a largo plazo.
En junio de 2025, Shakira expandió su portafolio empresarial con el lanzamiento de Isima, su marca de cuidado capilar desarrollada durante cuatro años. La línea debutó con ocho productos especializados en cabello rizado y texturas complejas, con precios entre 32 y 42 dólares.
El CEO Sid Katari, exejecutivo de Oribe, confirmó a WWD que la marca se diseñó con escalabilidad internacional, aunque inicialmente enfocada en la comunidad latina.