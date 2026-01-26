¿Cuánto ganó Alex Honnold por escalar el Taipei 101? La insólita cifra detrás su hazaña

Desprovisto de toda medida de seguridad y equipado solo con unos zapatos especiales, una bolsa de magnesio y su emblemática camiseta roja, el estadounidense Alex Honnold hizo historia al alcanzar con éxito la cima del rascacielos Taipei 101, el undécimo edificio más alto del mundo.
El escalador alcanzó la cima del Taipei 101 tras recorrer 508 metros de altura sin cuerdas ni equipo de protección, una ejecución que derivó en un nuevo récord mundial de escalada urbana en solitario. La proeza, sin precedentes en ese entorno, estuvo acompañada por un amplio operativo técnico y logístico.
Sin embargo, más allá del impacto visual, otro aspecto comenzó a generar interés en los días posteriores. El propio Honnold abordó públicamente el tema económico y sorprendió con sus declaraciones sobre la remuneración recibida por participar en la transmisión.
“Una cantidad embarazosamente pequeña”, dijo en entrevista con The New York Times, al ser consultado sobre el pago.
Ante la posibilidad de que se tratara de cifras millonarias, fue tajante al aclarar: “No. Así que sí, una cantidad embarazosamente pequeña”.
El escalador explicó que el dinero no correspondía al acto de escalar el edificio. “Si no hubiera habido espectáculo y solo tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría gratis”, afirmó.
De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, la suma se habría ubicado en el rango de los seis dígitos medios en dólares estadounidenses, es decir, entre 400,000 y 600,000 dólares.
Una cifra que, aunque elevada para el público general, resulta modesta dentro del circuito del deporte profesional y la industria del entretenimiento.
El propio Honnold hizo referencia a esa diferencia al mencionar que atletas de disciplinas tradicionales, como el béisbol, pueden firmar contratos de hasta 170 millones de dólares, incluso sin figurar entre las principales estrellas del deporte.
Aun así, se trata del ingreso más alto que ha recibido por una sola actividad a lo largo de su carrera, que está llena de desafíos de alto riesgo y una relación distante con el dinero como motor principal.
Durante más de una década vivió en una furgoneta adaptada para desplazarse entre parques nacionales y zonas de escalada, adquiriendo su primera vivienda en Las Vegas hasta 2020. Desde 2012 también destina un tercio de sus ingresos a iniciativas de energía solar a través de la Honnold Foundation, un componente que forma parte central de su vida profesional.
Cabe destacar que la producción televisiva contempló medidas preventivas estrictas. La transmisión contó con un retraso técnico de 10 segundos que permitía cortar la señal ante cualquier incidente, una decisión confirmada por el equipo responsable del evento.