Muere Catherine O’Hara, la actriz de "Mi pobre angelito"

Los Ángeles, Estados Unidos.-La actriz canadiense Catherine O’Hara, famosa por sus papeles en "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice", falleció en las últimas horas, según confirman varios medios estadounidenses. Las revistas People y TMZ informaron que dos personas cercanas a la actriz confirmaron el deceso, sin brindar mayores detalles. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de O'Hara. Se espera que en las próximas horas, sus familiares brinden mayores detalles de la muerte de la icónica intérprete.

¿Quién es Catherine O'Hara?

Catherine Anne O’Hara, nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Ontario, Canad. Fue una actriz, comediante y escritora cuya trayectoria artística se extendió por más de cinco décadas, dejando una huella imborrable en la comedia y el entretenimiento tanto en televisión como en cine. Su inicio profesional se dio en los años 70's, en el prestigioso grupo de improvisación The Second City en Toronto, donde comenzó actuando y perfeccionando su talento cómico junto a personajes legendarios de la comedia canadiense e internacional. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El salto de O’Hara a la pantalla llegó con la serie de sketches Second City Television (SCTV), donde su trabajo no solo la consolidó como una destacada intérprete, sino también como escritora; de hecho, ganó un Premio Emmy en 1982 por su contribución al guion del programa.

Durante los años 80 y 90, Catherine O’Hara amplió su presencia en el cine con papeles memorables. Participó en películas icónicas como Beetlejuice (1988), del director Tim Burton, donde interpretó a Delia Deetz, y se ganó el corazón del público con su rol de Kate McCallister en Home Alone ( Mi pobre angelito) (1990) y Home Alone 2: Lost in New York (1992). Asimismo, prestó su voz a personajes en clásicos animados como The Nightmare Before Christmas (El extraño mundo de Jack) de 1993, donde le dio vida a Sally, demostrando su versatilidad artística. En la década del 2000, O’Hara continuó consolidándose como una figura versátil al colaborar con el director Christopher Guest en comedias tipo mockumentary como Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003) y For Your Consideration (2006), donde su capacidad para la improvisación y el humor único fueron ampliamente elogiados. Sin embargo, uno de los hitos más grandes de su carrera llegó con la serie de televisión Schitt’s Creek (2015–2020), creada por Eugene Levy y Dan Levy. Su interpretación de Moira Rose, una excéntrica ex actriz de telenovelas, no solo le ganó reconocimiento mundial, sino también múltiples premios, incluido un Emmy a la Mejor Actriz en una Serie de Comedia en 2020.