The DeathList 2026: ¿Qué famosos morirán, según el listado?

Tegucigalpa, Honduras.-La “Lista de la muerte” o DeathList 2026 ya salió y hay varios famosos en el listado, entre ellos varios políticos de izquierda y actores famosos.
El listado detalla que “los candidatos deben ser lo suficientemente famosos como para que se espere con confianza que su muerte sea informada por los medios de comunicación convencionales”.
Además, “los candidatos no pueden ser famosos solo por el hecho de que es probable que mueran y solo 25 candidatos pueden reaparecer de la lista del año anterior”.
"En 2025, se observó una cierta mejora en el rendimiento tras el pobre desempeño de 2024, con un total de 11 muertes", detallaron.
Ellos son los famosos que podrían morir este 2026.
1) Esther Rantzen (presentador de televisión)
2) Dick van Dyke (actor)
3) Eva Marie Saint (actor)
4) Pete Murray (presentador de radio británico)
5) Buzz Aldrin (astronauta)
6) Sonny Rollins (músico de jazz)
7) Alan Greenspan (economista)
8) Mel Brooks (comediante / director)
9) Noam Chomsky (intelectual)
10) Jesse Jackson (activista de derechos civiles
)11) Emperador Akihito (emperador japonés)
12) Tippi Hedren (actor)
13) Len Deighton (actor)
14) Imelda Marcos (ex Primera Dama de Filipinas)
15) David Attenborough (locutor e historiador natural)
16) Desmond Morris (Zoólogo)
17) Isabel Perón (Expresidenta argentina)
18) Joanne Woodward (actriz)
19) Roberto Wagner (actor)
20) Eric Dane (actor)
21) David Irving (Negador del Holocausto)
22) Ben Sasse (Ex senador estadounidense)
23) Dennis Skinner (Político)
24) Eileen Derbyshire (Emily Bishop de Corrie)
25) Joe Biden (Expresidente de los Estados Unidos)
26) George Lazenby (James Bond)
27) Ayatolá Alí Jamenei (Ayatolá iraní)
28) Clint Eastwood (actor)
29) Nigel Starmer-Smith (Comentarista de rugby)
30) Juan Williams (Compositor)
31) Sidney Cooke (Abusador de menores)
32) Björn Borg (Jugador de tenis)
33) Raúl Castro (Exlíder cubano)
34) Ian Smith (Harold Bishop)
35) Ted Turner (Magnate de los medios)
36) Lech Walesa (estadista polaco)
37) Príncipe Eduardo, duque de Kent
38) Luis Farrakhan
39) Linda Ronstadt (Cantautor)
40) Julie Goodyear (Bet Lynch)
41) Geoffrey Boicot (Jugador de críquet)
42) Vanessa Redgrave (Actriz)
43) Tom Baker
44) Dama Judi Dench (Actor)
45) David Hockney (Artista)
46) William Shatner
47) Michael Bolton (Cantante)
48) Douglas Hurd (Político)
49) Billy Connolly (Cómico)
50) Stuart Hall