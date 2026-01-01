  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

The DeathList 2026: ¿Qué famosos morirán, según el listado?

Políticos y líderes mundiales, famosos y hasta un duque, ellos son los famosos que morirán este 2026, según The DeathList

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 15:00
The DeathList 2026: ¿Qué famosos morirán, según el listado?

Joe Biden y el actor Dick van Dyke están en la lista.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-La “Lista de la muerte” o DeathList 2026 ya salió y hay varios famosos en el listado, entre ellos varios políticos de izquierda y actores famosos.

El listado detalla que “los candidatos deben ser lo suficientemente famosos como para que se espere con confianza que su muerte sea informada por los medios de comunicación convencionales”.

Comediante Roxana Castellanos relata la negligencia médica que le impidió ser madre

Además, “los candidatos no pueden ser famosos solo por el hecho de que es probable que mueran y solo 25 candidatos pueden reaparecer de la lista del año anterior”.

"En 2025, se observó una cierta mejora en el rendimiento tras el pobre desempeño de 2024, con un total de 11 muertes", detallaron.

Ellos son los famosos que podrían morir este 2026.

1) Esther Rantzen (presentador de televisión)

2) Dick van Dyke (actor)

3) Eva Marie Saint (actor)

4) Pete Murray (presentador de radio británico)

5) Buzz Aldrin (astronauta)

6) Sonny Rollins (músico de jazz)

7) Alan Greenspan (economista)

8) Mel Brooks (comediante / director)

9) Noam Chomsky (intelectual)

10) Jesse Jackson (activista de derechos civiles

)11) Emperador Akihito (emperador japonés)

12) Tippi Hedren (actor)

13) Len Deighton (actor)

14) Imelda Marcos (ex Primera Dama de Filipinas)

15) David Attenborough (locutor e historiador natural)

16) Desmond Morris (Zoólogo)

17) Isabel Perón (Expresidenta argentina)

18) Joanne Woodward (actriz)

19) Roberto Wagner (actor)

20) Eric Dane (actor)

21) David Irving (Negador del Holocausto)

22) Ben Sasse (Ex senador estadounidense)

23) Dennis Skinner (Político)

24) Eileen Derbyshire (Emily Bishop de Corrie)

25) Joe Biden (Expresidente de los Estados Unidos)

26) George Lazenby (James Bond)

27) Ayatolá Alí Jamenei (Ayatolá iraní)

28) Clint Eastwood (actor)

29) Nigel Starmer-Smith (Comentarista de rugby)

30) Juan Williams (Compositor)

31) Sidney Cooke (Abusador de menores)

32) Björn Borg (Jugador de tenis)

33) Raúl Castro (Exlíder cubano)

34) Ian Smith (Harold Bishop)

35) Ted Turner (Magnate de los medios)

36) Lech Walesa (estadista polaco)

37) Príncipe Eduardo, duque de Kent

38) Luis Farrakhan

39) Linda Ronstadt (Cantautor)

40) Julie Goodyear (Bet Lynch)

41) Geoffrey Boicot (Jugador de críquet)

42) Vanessa Redgrave (Actriz)

43) Tom Baker

44) Dama Judi Dench (Actor)

45) David Hockney (Artista)

46) William Shatner

47) Michael Bolton (Cantante)

48) Douglas Hurd (Político)

49) Billy Connolly (Cómico)

50) Stuart Hall

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias