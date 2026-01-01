The DeathList 2026: ¿Qué famosos morirán, según el listado?

Tegucigalpa, Honduras.-La “Lista de la muerte” o DeathList 2026 ya salió y hay varios famosos en el listado, entre ellos varios políticos de izquierda y actores famosos.

El listado detalla que “los candidatos deben ser lo suficientemente famosos como para que se espere con confianza que su muerte sea informada por los medios de comunicación convencionales”.