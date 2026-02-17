Así será el nuevo código de vestimenta en el Congreso: esta ropa ya no se puede usar

El diputado de Libre, Sergio Castellanos, estuvo en contra: "Voto en contra de que aquí (Congreso Nacional) se nos quiera encapsular en un saco y en una corbata cuando no es por eso que nos va a evaluar el pueblo hondureño. "El diputado Edgardo Casaña tiene derecho a ponerse la gorra, y cualquier compañero a vestirse lo que crea sea correcto, siempre y cuando en este Congreso Nacional vengan a defender los derechos del pueblo y los de Honduras", manifestó.