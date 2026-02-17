Así será el nuevo código de vestimenta en el Congreso: esta ropa ya no se puede usar

El Congreso Nacional (CN) aprobó este 17 de febrero el código de vestimenta para los 128 diputados. Algunos de Libertad y Refundación (Libre) se opusieron y así quedó decretado desde hoy. ¿Qué pueden y qué no pueden utilizar?
La resolución, aprobada este 17 de febrero, establece un código de vestimenta obligatorio que busca reforzar el “decoro parlamentario” y la imagen institucional del Poder Legislativo.
La medida surge tras la controversia generada por la negativa del diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, a dejar de utilizar una gorra dentro del hemiciclo, situación que abrió un debate sobre los límites entre la libertad individual y la solemnidad del cargo.
Una de las cosas que quedan prohibidas en el uso de gorras dentro del hemiciclo, algo que molestó al congresista Casaña.
A partir de su entrada en vigencia, el código será obligatorio para todos los diputados y diputadas durante las sesiones del pleno y en actos oficiales de carácter institucional. Junto a las gorras hay más prohibiciones.
Queda estrictamente prohibido el uso de jeans en las sesiones del Poder Legislativo.
No se permitirá el uso de prendas informales o propias de actividades recreativas o deportivas como camisetas deportivas.
También queda prohibido el uso sandalias informales u otras prendas incompatibles con el decoro del pleno.
Para los diputados, se considerará adecuada la utilización de traje formal completo o pantalón formal con camisa de vestir, saco y corbata. En el caso de las diputadas, se autoriza traje ejecutivo formal, vestido formal o conjunto formal con pantalón o falda.
El diputado de Libre, Sergio Castellanos, estuvo en contra: "Voto en contra de que aquí (Congreso Nacional) se nos quiera encapsular en un saco y en una corbata cuando no es por eso que nos va a evaluar el pueblo hondureño. "El diputado Edgardo Casaña tiene derecho a ponerse la gorra, y cualquier compañero a vestirse lo que crea sea correcto, siempre y cuando en este Congreso Nacional vengan a defender los derechos del pueblo y los de Honduras", manifestó.