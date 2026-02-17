“La jueza de acero”: quién es la nueva encargada del Circuito de Criminalidad Organizada en la zona norte

¿Quién es “la jueza de acero”? Ella es la nueva encargada del Circuito de Criminalidad Organizada de la zona norte de Honduras. “Donde hay injusticia, yo actúo”, es uno de sus lemas.
Se trata de la abogada Eloísa Rodríguez, quien asumió como jueza del Circuito de Criminalidad Organizada con jurisdicción nacional en casos de corrupción y narcotráfico.
Ella lleva varios años ejerciendo el derecho en Honduras y en sus redes se nombra como jueza nacional contra la Corrupción, Crimen Organizado, Narcotráfico, Extorsión y Ambiente.
Una de sus frases es: “Donde algunos dudan, decido. Donde hay silencio, escucho. Donde hay injusticia, yo actúo”.
Ella es conocida como “la jueza de acero” y conocerá casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico, extorsión y delitos ambientales.
Tras ser nombrada en el cargo, escribió en sus redes: “Me siento profundamente agradecida por este nuevo reto en la zona norte”.
El Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada funciona como una estructura especializada con jurisdicción en todo Honduras.
Se encarga de atender delitos como narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, extorsión, secuestro, asociación ilícita, tráfico de armas, corrupción vinculada a redes organizadas y otros ilícitos de carácter transnacional.
Ella ha trabajado en casos como COMIXMUL, INPREMA, hospitales móviles, respiradores artificiales y otros en los que ha estado de por medio la transparencia y el manejo de fondos.
Este es su perfil en redes, donde se presenta con una frase relacionada con la impartición de justicia.