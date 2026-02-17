  1. Inicio
“La jueza de acero”: quién es la nueva encargada del Circuito de Criminalidad Organizada en la zona norte

La abogada tiene como uno de sus lemas: “Donde hay injusticia, yo actúo”. Conozca mayores detalles de la nueva encargada del Circuito de Criminalidad Organizada en la zona norte

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 14:11
1 de 10

¿Quién es “la jueza de acero”? Ella es la nueva encargada del Circuito de Criminalidad Organizada de la zona norte de Honduras. “Donde hay injusticia, yo actúo”, es uno de sus lemas.

Fotos: Cortesía redes/Elosa Rodríguez
2 de 10

Se trata de la abogada Eloísa Rodríguez, quien asumió como jueza del Circuito de Criminalidad Organizada con jurisdicción nacional en casos de corrupción y narcotráfico.

 Foto: Cortesía redes
3 de 10

Ella lleva varios años ejerciendo el derecho en Honduras y en sus redes se nombra como jueza nacional contra la Corrupción, Crimen Organizado, Narcotráfico, Extorsión y Ambiente.

Foto: Cortesía redes
4 de 10

Una de sus frases es: “Donde algunos dudan, decido. Donde hay silencio, escucho. Donde hay injusticia, yo actúo”.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

Ella es conocida como “la jueza de acero” y conocerá casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico, extorsión y delitos ambientales.

 Foto: Cortesía redes Eloísa Rodríguez
6 de 10

Tras ser nombrada en el cargo, escribió en sus redes: “Me siento profundamente agradecida por este nuevo reto en la zona norte”.

 Foto: Cortesía redes
7 de 10

El Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada funciona como una estructura especializada con jurisdicción en todo Honduras.

Foto: Cortesía redes
8 de 10

Se encarga de atender delitos como narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, extorsión, secuestro, asociación ilícita, tráfico de armas, corrupción vinculada a redes organizadas y otros ilícitos de carácter transnacional.

 Foto: Cortesía redes
9 de 10

Ella ha trabajado en casos como COMIXMUL, INPREMA, hospitales móviles, respiradores artificiales y otros en los que ha estado de por medio la transparencia y el manejo de fondos.

 Foto: Cortesía redes
10 de 10

Este es su perfil en redes, donde se presenta con una frase relacionada con la impartición de justicia.

 Foto: Cortesía redes Eloísa Rodríguez
