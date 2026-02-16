¿Cuándo y dónde será la cumbre convocada por Trump a la que Nasry Asfura fue invitado?

El presidente Nasry Asfura participará en una cumbre de líderes latinoamericanos convocada por Donald Trump. ¿Cuándo y dónde será el evento? ¿Quiénes participarán? Esto es lo que debes conocer.
La cita hecha por Donald Trump será el 7 de marzo en Miami y unirá a un grupo de líderes de América Latina y el Caribe para una cumbre de alto nivel.
El encuentro tendrá lugar en el hotel y campo de golf de Trump, Trump National Doral Miami.
El Trump National Doral Miami es un lujoso complejo de golf de 324 hectáreas ubicado en Doral, Florida, aproximadamente a 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami.
Está previsto que en la reunión participen los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; y Honduras, Nasry Asfura, entre otros.
La cumbre supone la primera reunión regional de líderes del hemisferio occidental que Trump convoca desde su regreso a la Casa Blanca.
Anteriormente, Trump calificó al presidente de Argentina, Javier Milei, como su “presidente favorito”.
Se ha informado que el objetivo es articular un bloque regional que busque desarmar la ofensiva de China en América Latina. Se conoció que Nasry Asfura también se reunirá con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio.
La cumbre de Miami tiene un solo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina, precisó Infobae.