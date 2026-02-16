EN FOTOS: sargazo invade playas de Utila; autoridades activan plan de limpieza

Las principales playas del paraíso turístico Utila, amanecieron bajo una capa densa de sargazo marino (macroalgas), según fotografías que fueron compartidas este lunes 16 de febrero a través de redes sociales. ¿Qué respuesta dieron las autoridades? A continuación los detalles.
De acuerdo con los reportes preliminares de pobladores y turistas, las icónicas playas de arena blanca y aguas cristalinas, que consideradas como entre las joyas del Caribe hondureño, quedaron cubiertas por la densa capa de algas pardas, afectando el turismo en la zona.
El escenario ha encendido las alarmas entre las autoridades y empresarios de la región, ya que recientemente, este mismo fenómeno afectó las hermosas playas de West Bay y West End, en Roatán. Allí, la crisis obligó al cierre temporal de playas y a jornadas extenuantes de limpieza con maquinaria pesada que se extendieron por varios días para devolver la normalidad al sector.
Ante la emergencia, el alcalde de Utila, Alex Ebanks, salió al paso para dar un mensaje de tranquilidad. "La playa está lista y habilitada para recibir a los turistas", afirmó el edil, asegurando que ya se ha ordenado una limpieza total del área afectada para mitigar el impacto visual y ambiental.
Ebanks detalló que la estrategia no solo consiste en barrer la orilla, sino en atacar el problema desde el agua. "Estamos trabajando en la implementación de un sistema de limpieza de la bahía. Estamos alistando un trasmayo con dos lanchas para empezar, salir y hacer una barrida en toda la bahía y en todas las partes aledañas", explicó.
Por otra parte, el alcalde informó que el material recolectado no será desperdiciado: "Ese sargazo lo vamos a sacar y lo vamos a reutilizar en algunas áreas donde necesitamos para relleno, para mejorar las áreas turísticas".
Expertos ambientales sostienen que detrás de esta invasión masiva están los efectos del cambio climático.
El aumento en la temperatura del mar y las alteraciones en las corrientes oceánicas actúan como el motor que empuja estas macroalgas hacia el Caribe con una frecuencia e intensidad cada vez mayores.
Aunque el sargazo cumple una función ecológica vital como refugio para especies marinas en mar abierto, su acumulación en la costa es un arma de doble filo.
Al descomponerse, libera ácido sulfhídrico, un gas que genera olores fétidos y puede provocar afecciones de salud en los bañistas.
Por ahora, la prioridad en Utila es ganar la batalla contra las densas capas de algas hediondas y pardas.
Las autoridades insisten a los viajeros nacionales e internacionales que la isla sigue operativa y que los esfuerzos por despejar el espejo de agua no se detendrán hasta recuperar la claridad que la hace única.