Acuerdo de aumento de peaje venció el 15 de febrero ¿Hay negociaciones?

Hasta ayer, 15 de febrero de 2026, se mantenía vigente el acuerdo del aumento del peaje con la Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (Covi Honduras) tras la salida del gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), donde se pausó para negociar el incremento o seguirlo subsidiando. ¿Hay avances?
El pasado 8 de enero se anunció el incremento y los nuevos precios que tendrían las tarifas del peaje, que se aplicarían a partir del 15 de enero. Sin embargo, este plazo fue extendido hasta el 15 de febrero.
El año antepasado, en 2024, la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) de Honduras y la Covi acordaron "no aplicar el incremento a la tarifa de peaje para el año 2025, manteniendo los valores actuales, comprometiéndose ambas partes a cumplir sus obligaciones derivadas del contrato".
Sin embargo, el contrato establece que la revisión de las tarifas al peaje debe hacerse una vez al año de acuerdo con la inflación, o sea, al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y generalmente entra en vigencia en enero.
El peaje se cobra en la carretera CA-5 norte, entre Tegucigalpa y Puerto Cortés, donde funcionan tres casetas, una en Zambrano, otra en Siguatepeque, Comayagua y otra a la altura de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Con el ingreso de un nuevo gobierno, este tendrá que negociar en mesa el tema del aumento, quienes confirmaron semanas anteriores que ya está siendo abordado como una prioridad nacional, debido a la gran cantidad de ciudadanos y sectores productivos que utilizan diariamente esta vía.
Sin embargo, tras vencerse ayer el plazo, las autoridades no han dado mayor información sobre si se llegó a un nuevo acuerdo.
En caso de no llegar a un acuerdo, el peaje en los carros livianos pasará a 122 lempiras, con un aumento de 32 lempiras, mientras que los carros de tres ejes, pagan actualmente 134 lempiras y pasarían a pagar 184 lempiras, con un aumento de 41 lempiras.
En el caso de los vehículos de cuatro ejes, de 179 lempiras que pagan en este momento, pasarán a cancelar 245 lempiras, es decir, con un aumento de 66 lempiras.
Los carros de cinco ejes actualmente pagan 224 lempiras y para este 2026 pasaría a 306 lempiras, con un incremento de 82 lempiras, y los carros de seis ejes, pagan actualmente 269 lempiras y pasarían a pagar 367 lempiras, con un aumento de 98 lempiras.