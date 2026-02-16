Un año de la estafa de Koriun Inversiones: ¿Cómo avanza el caso y qué se sabe del dinero?

A un año de la estafa no hay rastro del dinero. Tras un exhaustivo día de conteo y levantamiento de actas de decomiso, por órdenes superiores, fiscales, agentes de la ATIC y personal de la CNBS procedieron a devolver el dinero a Velásquez. Este firmó las actas respectivas y se comprometió a reembolsar el capital a los socios; no obstante, muchos decidieron permanecer en la empresa.