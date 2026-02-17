Vinicius reacciona con duro mensaje: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Lisboa, Portugal.- Vinicius Jr., delantero brasileño del Real Madrid que denunció un capítulo de racismo en el partido ante el Benfica del argentino Gianluca Prestianni, aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.