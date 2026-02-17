  1. Inicio
Vinicius reacciona con duro mensaje: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

El brasileño se pronunció en redes sociales tras la controversia con Prestianni, acusando al futbolista del Benfica de haberle hecho comentarios racistas

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 17:28
Vinicius Jr. se pronunció tras la polémica en el Estadio Da Luz.

 Foto: EFE

Lisboa, Portugal.- Vinicius Jr., delantero brasileño del Real Madrid que denunció un capítulo de racismo en el partido ante el Benfica del argentino Gianluca Prestianni, aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció.

Polémica con Prestianni

El partido entre Real Madrid y Benfica por la Champions League se vio empañado por los supuestos comentarios racistas de Gianluca Prestianni hacia Vinicius Jr.

Todo comenzó cuando el brasileño celebraba el gol del 0-1 bailando frente a la afición portuguesa en el banderín de córner, lo cual no le gustó al argentino, quien se dirigió a Vini de forma airada para dar inicio a la controversia.

Vinicius denunció haber sufrido comentarios racistas por parte del jugador, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo UEFA en este tipo de situaciones y suspender el compromiso por casi diez minutos.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

