"Cártel del Diablo", detrás de varios crímenes en Sulaco, Yoro; van cinco este año

Autoridades iniciaron la intervención en el municipio de Sulaco, Yoro, tras los recientes crímenes registrados donde estaría involucrado el Cártel del Diablo

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 12:19
1 de 12

Desde menores de edad hasta recién llegados de EE. UU., nuevas víctimas se suman a la lista de crímenes en los que estaría vinculado el "Cártel del Diablo", comandado por el exmilitar Esteban Ferrera. Aquí detallamos cada crimen:

 Foto: Redes sociales
2 de 12

Iniciando con el caso de las primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyes, ambas de 15 años, halladas muertas el 4 de febrero en la aldea San Antonio.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal habría amenazado días antes a las dos menores, al creerlas integrantes de la Pandilla 18, organización que buscaría expandir su control hasta esa zona del municipio.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Sigue el caso de Eduardo Sánchez Escoto, de 22 años de edad y Ernesto Getsel Valladares (24), quienes de acuerdo con personas cercanas, tenían pocos meses de haber retornado desde Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

Los dos primos perdieron la vida la noche del domingo cuando desconocidos los atacaron a balazos en el barrio San Juan Bosco en el municipio de Sulaco, Yoro.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Residentes del lugar indicaron que el hecho violento se registró a eso de las 8:15 pm cuando los jóvenes estaban en la calle y varios individuos se les acercaron y les empezaron a disparar.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Sobre las investigaciones del caso, las autoridades dijeron que una primera hipótesis apunta a las estructuras criminales denominadas el Cartel del Diablo como la responsable.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

Con la muerte de Eduardo Sánchez y Ernesto Valladares serían ocho los crímenes a los que se les vincula, sumando la de las primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyez.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

El más reciente caso es el de Felipe Dubón Flores, de 22 años de edad, cuyo cuerpo fue ubicado en una zona entre las comunidades de El Jaral y Siguapa. Según información preliminar, se recibió un reporte sobre el rapto de un joven en el referido municipio, donde fue encontrado sin vida.

Foto: Redes sociales
10 de 12

Según ha explicado la Policía, esta estructura criminal, comandada por un exmilitar de nombre Esteban Ferrera, mantiene sus operaciones en el departamento de Yoro y se dedica al sicariato y microtráfico.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

Otro de los casos ocurrió en la comunidad Limones, también en Sulaco el lunes 13 de octubre de 2025. En este caso las víctimas eran una joven y un hombre, cuyos cuerpos estaban cubiertos por una manta con un mensaje que atribuía las muertes al mismo grupo criminal.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

Antes de esos crímenes, en noviembre de 2024, Evinson Joel Ortega y Yony Domínguez fueron asesinados en el municipio de Sulaco, Yoro, zona norte de Honduras. Las autoridades informaron que en la escena del crimen fue dejado un cartel que decía: “Muerte a los mareros y pandilleros, atentamente, el Cartel del Diablo”.

 Foto: Redes sociales
