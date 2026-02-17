"Cártel del Diablo", detrás de varios crímenes en Sulaco, Yoro; van cinco este año

Desde menores de edad hasta recién llegados de EE. UU., nuevas víctimas se suman a la lista de crímenes en los que estaría vinculado el "Cártel del Diablo", comandado por el exmilitar Esteban Ferrera. Aquí detallamos cada crimen:
Iniciando con el caso de las primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyes, ambas de 15 años, halladas muertas el 4 de febrero en la aldea San Antonio.
De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal habría amenazado días antes a las dos menores, al creerlas integrantes de la Pandilla 18, organización que buscaría expandir su control hasta esa zona del municipio.
Sigue el caso de Eduardo Sánchez Escoto, de 22 años de edad y Ernesto Getsel Valladares (24), quienes de acuerdo con personas cercanas, tenían pocos meses de haber retornado desde Estados Unidos.
Los dos primos perdieron la vida la noche del domingo cuando desconocidos los atacaron a balazos en el barrio San Juan Bosco en el municipio de Sulaco, Yoro.
Residentes del lugar indicaron que el hecho violento se registró a eso de las 8:15 pm cuando los jóvenes estaban en la calle y varios individuos se les acercaron y les empezaron a disparar.
Sobre las investigaciones del caso, las autoridades dijeron que una primera hipótesis apunta a las estructuras criminales denominadas el Cartel del Diablo como la responsable.
Con la muerte de Eduardo Sánchez y Ernesto Valladares serían ocho los crímenes a los que se les vincula, sumando la de las primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyez.
El más reciente caso es el de Felipe Dubón Flores, de 22 años de edad, cuyo cuerpo fue ubicado en una zona entre las comunidades de El Jaral y Siguapa. Según información preliminar, se recibió un reporte sobre el rapto de un joven en el referido municipio, donde fue encontrado sin vida.
Según ha explicado la Policía, esta estructura criminal, comandada por un exmilitar de nombre Esteban Ferrera, mantiene sus operaciones en el departamento de Yoro y se dedica al sicariato y microtráfico.
Otro de los casos ocurrió en la comunidad Limones, también en Sulaco el lunes 13 de octubre de 2025. En este caso las víctimas eran una joven y un hombre, cuyos cuerpos estaban cubiertos por una manta con un mensaje que atribuía las muertes al mismo grupo criminal.
Antes de esos crímenes, en noviembre de 2024, Evinson Joel Ortega y Yony Domínguez fueron asesinados en el municipio de Sulaco, Yoro, zona norte de Honduras. Las autoridades informaron que en la escena del crimen fue dejado un cartel que decía: “Muerte a los mareros y pandilleros, atentamente, el Cartel del Diablo”.