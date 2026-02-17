“Cómo me dueles, mi amor”: el desgarrador mensaje de la esposa de Óscar Contreras

El asesinato de Óscar Fernando Contreras ha sumido en un profundo dolor a sus familiares, especialmente a su esposa, quien ha expresado públicamente su tristeza a través de redes sociales.
“Cómo me dueles, mi amor. Nos arruinaron la vida”, escribió la mujer junto a una fotografía de su esposo, ahora fallecido.
La mujer también compartió un video del último momento que vivieron juntos, en el que se observa al hombre almorzando con tranquilidad, sin imaginar que horas después sería atacado a balazos frente a los ojos de su familia.
Contreras Cruz murió la noche del lunes 16 de febrero tras recibir varios disparos en el estacionamiento de un balneario de aguas termales en el municipio de Gracias, Lempira.
La víctima, de 39 años, había pasado el día compartiendo con parientes y amigos dentro del establecimiento.
Según el relato preliminar, el ataque ocurrió cuando se disponían a abordar su vehículo para regresar a casa.
Sujetos armados, que presuntamente se encontraban escondidos en un cerro cercano, abrieron fuego en su contra. Su esposa e hijos presenciaron el crimen.
El cuerpo de Contreras quedó tendido cerca de un automóvil color blanco. Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindarle asistencia, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Hasta ahora se desconocen las causas que motivaron el hecho violento. Las autoridades informaron que mantienen abiertas las investigaciones y trabajan en la identificación y localización de los responsables.
Personas cercanas a la pareja también han lamentado lo ocurrido, asegurando que Contreras era una persona de admirar.