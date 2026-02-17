  1. Inicio
Llamaron al 911 tras asesinar a la pareja en Yoro: ¿qué vincula a sus amigos con el crimen?

Los "amigos" de la pareja asesinada en Yoro se presentaron a audiencia. ¿Por qué son los principales sospechosos? Esto los vincula al crimen

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 10:50
Los cuerpos de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero fueron hallados el pasado miércoles 11 de febrero a orillas de la carretera CA-13, en el tramo que conecta la comunidad Quebrada de Yoro con la colonia Núñez, ruta de El Progreso (Yoro) a Tela (Atlántida)

 Foto: Cortesía
Este martes 17 de febrero, los sospechosos Ángel Alvarado y Gina Poveda fueron trasladados a los juzgados de El Progreso, Yoro. Aquí los indicios que los convierten en los principales sospechosos.

 Foto: Edwin Romero/OPSA
Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y su pareja, Gina Azucena Poveda, de 39, ambos vecinos y amigos de las víctimas, compartieron un viaje a Tela con ellos.

 Foto: Edwin Romero/OPSA
“Eran amigos, compartían juntos, no era la primera vez que salían juntos y esta vez viajaron a la ciudad de Tela”, detalló uno de los voceros de la Policía Nacional.

 Foto: Edwin Romero/OPSA
Los avances de la investigación indican que la pareja fue asesinada cuando regresaban de Tela y que fueron los mismos sospechosos quienes llamaron a las autoridades.

 Foto: Redes sociales
“Según las hipótesis que nosotros tenemos en las líneas de investigación, el homicidio sucedió en el lugar de los hechos, donde se encontraron las dos personas sin vida”, indicó el portavoz policial.

 Foto: Redes sociales
Según las investigaciones, los detenidos llegaron a la casa de las víctimas para invitarlos a Tela. Allí ingirieron bebidas alcohólicas y discutieron. Se trasladaron en una camioneta Toyota Prado, año 2026, propiedad de Ángel Alvarado.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con las autoridades, en el trayecto de regreso a El Progreso, la discusión escaló, provocando que el sospechoso sacara un arma y disparara contra sus amigos.

 Foto: Cortesía
La pareja sospechosa, supuestamente, abandonó los cuerpos en el tramo carretero y después regresó a su vivienda, donde habrían limpiado los rastros de sangre de la camioneta.

 Foto: Redes sociales
Las investigaciones señalan que, tras cometer el crimen, los mismos detenidos llamaron al 911 denunciando la presencia de los cuerpos en la calle. Además, acudieron a la estación policial para reportar el mismo hecho, afirmando que habían sido seguidos por un vehículo.

 Foto: Redes sociales
Al revisar las cámaras del 911 y dar seguimiento a la camioneta Prado de los sospechosos, los investigadores descubrieron que nunca fueron seguidos por otro carro.

 Foto: Redes sociales
La Policía no descarta que haya más personas involucradas y asegura que las diligencias continúan para esclarecer el crimen y deducir responsabilidades.

 Foto: Redes sociales
