Llamaron al 911 tras asesinar a la pareja en Yoro: ¿qué vincula a sus amigos con el crimen?

Los cuerpos de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero fueron hallados el pasado miércoles 11 de febrero a orillas de la carretera CA-13, en el tramo que conecta la comunidad Quebrada de Yoro con la colonia Núñez, ruta de El Progreso (Yoro) a Tela (Atlántida)
Este martes 17 de febrero, los sospechosos Ángel Alvarado y Gina Poveda fueron trasladados a los juzgados de El Progreso, Yoro. Aquí los indicios que los convierten en los principales sospechosos.
Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y su pareja, Gina Azucena Poveda, de 39, ambos vecinos y amigos de las víctimas, compartieron un viaje a Tela con ellos.
“Eran amigos, compartían juntos, no era la primera vez que salían juntos y esta vez viajaron a la ciudad de Tela”, detalló uno de los voceros de la Policía Nacional.
Los avances de la investigación indican que la pareja fue asesinada cuando regresaban de Tela y que fueron los mismos sospechosos quienes llamaron a las autoridades.
“Según las hipótesis que nosotros tenemos en las líneas de investigación, el homicidio sucedió en el lugar de los hechos, donde se encontraron las dos personas sin vida”, indicó el portavoz policial.
Según las investigaciones, los detenidos llegaron a la casa de las víctimas para invitarlos a Tela. Allí ingirieron bebidas alcohólicas y discutieron. Se trasladaron en una camioneta Toyota Prado, año 2026, propiedad de Ángel Alvarado.
De acuerdo con las autoridades, en el trayecto de regreso a El Progreso, la discusión escaló, provocando que el sospechoso sacara un arma y disparara contra sus amigos.
La pareja sospechosa, supuestamente, abandonó los cuerpos en el tramo carretero y después regresó a su vivienda, donde habrían limpiado los rastros de sangre de la camioneta.
Las investigaciones señalan que, tras cometer el crimen, los mismos detenidos llamaron al 911 denunciando la presencia de los cuerpos en la calle. Además, acudieron a la estación policial para reportar el mismo hecho, afirmando que habían sido seguidos por un vehículo.
Al revisar las cámaras del 911 y dar seguimiento a la camioneta Prado de los sospechosos, los investigadores descubrieron que nunca fueron seguidos por otro carro.
La Policía no descarta que haya más personas involucradas y asegura que las diligencias continúan para esclarecer el crimen y deducir responsabilidades.