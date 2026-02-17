  1. Inicio
Entran a robar en parroquia de Juticalpa, pero no se llevan nada ¿Qué buscaban?

Agentes de la DPI realizan diligencias, buscan testigos y reiteran que la denuncia formal es clave para respaldar las actuaciones legales y capturar a los responsables.

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 10:31
1 de 12

Agentes de la Policía Nacional realizan inspección en la oficina parroquial afectada por el ingreso de personas desconocidas en Juticalpa.

 Fotos: Policía Nacional.
2 de 12

Vista de la puerta de madera forzada por los presuntos delincuentes, mostrando los daños ocasionados a la infraestructura.
3 de 12

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) levantan evidencias y recopilan información para el caso.
4 de 12

La Policía Nacional enfatiza la importancia de interponer denuncias formales para respaldar las investigaciones legales.
5 de 12

La oficina parroquial, donde funciona la secretaría, fue inspeccionada por los agentes tras la denuncia en redes sociales.
6 de 12

Policías buscan posibles testigos que puedan aportar información sobre los sospechosos del hecho delictivo.
7 de 12

Funcionarios policiales descartan perfiles de posibles sospechosos mientras avanzan las pesquisas.
8 de 12

Agentes coordinando las diligencias investigativas en el lugar del incidente.
9 de 12

El sacerdote confirmó a las autoridades sobre los daños y el hecho ocurrido la noche del 10 de febrero.
10 de 12

Zona inspeccionada por la Policía donde el sistema de cámaras de seguridad no estaba en funcionamiento.
11 de 12

Personal policial revisa el área del jardín por donde los delincuentes habrían ingresado a la oficina parroquial.
12 de 12

Aunque no lograron llevarse artículos de valor ni dinero, las autoridades buscan resolver el caso y capturar a los responsables del ingreso ilícito a la iglesia, pues no está claro que pretendían.

