Trasladan a los juzgados a Ángel y Gina, "amigos" que habrían asesinado a pareja en Yoro

La mañana de este martes, 17 de febrero, Ángel Alvarado y Gina Poveda fueron trasladados a los juzgados de El Progreso, Yoro, tras estar presuntamente implicados en el asesinato de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya. Aquí los detalles:
La Policía Nacional detuvo a Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y a su pareja, Gina Azucena Poveda, de 39, ambos vecinos y amigos de las víctimas, como presuntos responsables del doble homicidio.
Los cuerpos de Sobeyda y José fueron hallados el miércoles -11 de febrero- en la mañana, a orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conecta la comunidad Quebrada de Yoro con la colonia Núñez, ruta de El Progreso a Tela, Atlántida.
Según las primeras investigaciones, el crimen se habría originado tras una discusión entre las parejas mientras consumían bebidas alcohólicas.
Horas antes del crimen, los detenidos habían acudido a la vivienda de Sobeyda y José Darío para invitarlos a departir en Tela. Se trasladaron en una camioneta Toyota Prado, color gris, año 2026, propiedad de Alvarado Sierra.
En el lugar, ambas parejas bebieron alcohol durante varias horas hasta alcanzar un alto grado de embriaguez, lo que terminó en golpes entre las partes involucradas.
De regreso a El Progreso, el conflicto continuó y, según la Policía, Alvarado Sierra habría sacado un arma de fuego y disparado contra sus amigos, provocando la muerte de la pareja.
Los sospechosos abandonaron los cuerpos entre la maleza y regresaron a su vivienda, donde limpiaron rastros de sangre en la camioneta, intentando eliminar evidencia. Posteriormente, realizaron una llamada al 911.
La versión inicial de los detenidos señalaba que un vehículo desconocido perseguía a las víctimas, pero el análisis de las cámaras de seguridad del 911 demostró que el único automóvil presente era el de los sospechosos.
En el allanamiento de su residencia, la DPI encontró pruebas que los vinculan con el crimen. Se aplicará la prueba “bluestar” (reactivo químico de alta sensibilidad utilizado en criminalística para detectar manchas de sangre invisibles) en la camioneta para detectar rastros de sangre, mientras peritos analizan balística, química forense, dactiloscopia y video.