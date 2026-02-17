Salió a un balneario y lo asesinaron frente a su familia: crimen de Óscar Contreras

Esta es la foto en vida de Óscar Fernando Contreras Cruz, quien murió de varios disparos en el estacionamiento de un balneario en Gracias, Lempira.
El hombre, de 39 años de edad, se disponía a disfrutar de un momento agradable junto a su familia en un balneario de aguas termales en el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.
La mañana del lunes 16 de febrero, Óscar Contreras llegó junto a su esposa, hijos y amigos al centro turístico para pasar un día agradable.
Contreras estuvo compartiendo con sus amigos y familiares, pero cuando se disponían a subirse a su vehículo, fue atacado a balazos. Los hombres, supuestamente, estaban escondidos en un cerro. Su esposa e hijos presenciaron el ataque y lo vieron morir.
El cuerpo de Contreras quedó tendido cerca de un vehículo color blanco. Se desconoce si tenía enemistades que hubieran motivado el crimen.
Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, pero se corroboró que la víctima no presentaba signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional también acudieron a la escena del crimen y acordonaron el área.
Se conoció que la víctima era originaria del barrio Los Ángeles, en Santa Rosa de Copán.
La familia viajó desde Copán para disfrutar de un día agradable. Sobre los sospechosos del crimen, se supo que estaban escondidos en un cerro.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre un posible móvil del crimen que ocurrió en uno de los principales centros turísticos de la zona.