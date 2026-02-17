  1. Inicio
Salió a un balneario y lo asesinaron frente a su familia: crimen de Óscar Contreras

Frente a su familia, en el estacionamiento de un balneario en Lempira, fue asesinado Óscar Fernando Contreras. Aquí los detalles

  17 de febrero de 2026
Esta es la foto en vida de Óscar Fernando Contreras Cruz, quien murió de varios disparos en el estacionamiento de un balneario en Gracias, Lempira.

 Foto: Redes sociales
El hombre, de 39 años de edad, se disponía a disfrutar de un momento agradable junto a su familia en un balneario de aguas termales en el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

 Foto: Redes sociales
La mañana del lunes 16 de febrero, Óscar Contreras llegó junto a su esposa, hijos y amigos al centro turístico para pasar un día agradable.

 Foto: Redes sociales
Contreras estuvo compartiendo con sus amigos y familiares, pero cuando se disponían a subirse a su vehículo, fue atacado a balazos. Los hombres, supuestamente, estaban escondidos en un cerro. Su esposa e hijos presenciaron el ataque y lo vieron morir.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de Contreras quedó tendido cerca de un vehículo color blanco. Se desconoce si tenía enemistades que hubieran motivado el crimen.

 Foto: Redes sociales
Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, pero se corroboró que la víctima no presentaba signos vitales.

 Foto: Redes sociales
Agentes de la Policía Nacional también acudieron a la escena del crimen y acordonaron el área.

 Foto: Redes sociales
Se conoció que la víctima era originaria del barrio Los Ángeles, en Santa Rosa de Copán.

 Foto: Redes sociales
La familia viajó desde Copán para disfrutar de un día agradable. Sobre los sospechosos del crimen, se supo que estaban escondidos en un cerro.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre un posible móvil del crimen que ocurrió en uno de los principales centros turísticos de la zona.

 Foto: Redes sociales
