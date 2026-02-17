  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar

Luego de dispararle a Kevin Valle por mal estacionar su motocicleta, José Matamoros entregó el arma en su oficina de trabajo y luego se fue en su bicicleta a un bar de Comayaguela

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 08:48
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
1 de 10

La tarde de ayer lunes, Kevin Valle perdió la vida tras recibir varios disparos, luego de discutir con José Matamoros por estacionar mal su motocicleta en un centro comercial. Esto hizo tras el crimen:

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
2 de 10

Kevin Joel Valle Torres llegó al centro comercial Los Castaños, donde dejó su motocicleta estacionada en la parte de afuera del lugar.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
3 de 10

Sin embargo, uno de los guardias, José Isaías Matamoros Martínez, se percató de que colocó su motocicleta en un espacio destinado para personas de la tercera edad y con discapacidad.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
4 de 10

Matamoros Martínez se le acercó a Valle Torres para indicarle que no podía dejar el vehículo en ese sitio y pedirle que lo retirara; sin embargo, este se molestó.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
5 de 10

Testigos relataron que entre ambos se produjo un cruce de palabras por varios minutos. Luego Matamoros Martínez sacó su arma.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
6 de 10

Minutos después del altercado, se escucharon varias detonaciones, provocando que los empleados y transeúntes se alarmaran. El cuerpo del joven quedó tendido en el suelo.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
7 de 10

Tras matar a Kevin Valle, José Matamoros dejó su arma de reglamento en la oficina del negocio para el cual laboraba y abandonó el lugar a bordo de una bicicleta.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
8 de 10

Horas más tarde, agentes lograron ubicarlo en un bar de Comayagüela, donde presuntamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
9 de 10

El hombre fue localizado vistiendo una camisa blanca y pantalón negro, sin portar su uniforme de trabajo.

 Foto: Redes sociales
Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar
10 de 10

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido y determinar responsabilidades.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos