Guardia mató a motociclista, entregó su arma y luego se fue en bicicleta a un bar

La tarde de ayer lunes, Kevin Valle perdió la vida tras recibir varios disparos, luego de discutir con José Matamoros por estacionar mal su motocicleta en un centro comercial. Esto hizo tras el crimen:
Kevin Joel Valle Torres llegó al centro comercial Los Castaños, donde dejó su motocicleta estacionada en la parte de afuera del lugar.
Sin embargo, uno de los guardias, José Isaías Matamoros Martínez, se percató de que colocó su motocicleta en un espacio destinado para personas de la tercera edad y con discapacidad.
Matamoros Martínez se le acercó a Valle Torres para indicarle que no podía dejar el vehículo en ese sitio y pedirle que lo retirara; sin embargo, este se molestó.
Testigos relataron que entre ambos se produjo un cruce de palabras por varios minutos. Luego Matamoros Martínez sacó su arma.
Minutos después del altercado, se escucharon varias detonaciones, provocando que los empleados y transeúntes se alarmaran. El cuerpo del joven quedó tendido en el suelo.
Tras matar a Kevin Valle, José Matamoros dejó su arma de reglamento en la oficina del negocio para el cual laboraba y abandonó el lugar a bordo de una bicicleta.
Horas más tarde, agentes lograron ubicarlo en un bar de Comayagüela, donde presuntamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.
El hombre fue localizado vistiendo una camisa blanca y pantalón negro, sin portar su uniforme de trabajo.
Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido y determinar responsabilidades.