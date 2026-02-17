  1. Inicio
Lo golpeó varias veces en la cabeza: así mataron a pedradas a un hombre en Olancho

De varias pedradas en la cabeza, un joven habría asesinado a otro en San Francisco de La Paz, Olancho. Aquí las imágenes del crimen

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 08:38
1 de 10

Un joven fue capturado por ser sospechoso de asesinar a pedradas a otro hombre en San Francisco de La Paz, Olancho.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Esta es la foto en vida de la víctima, quien fue identificado únicamente como Alonso, alias "El Pitufo".

 Foto: Redes sociales
3 de 10

"El Pitufo" supuestamente fue asesinado de varios golpes con piedras. Se presumen que el sospechoso tiene unos 23 años de edad.

Foto: Redes sociales
4 de 10

Además, el joven que fue capturado tenía rastros de sangre en sus manos y en varias partes del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Cerca dela escena del crimen quedaron dos piedras completamente llenas de sangre.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Al momento de la captura, el joven estaba sin camisa; vestía un pantalón jean y unos tenis blancos con manchas de sangre.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

La víctima quedó tendida en la acera de una casa, con la camisa subida hasta el torso y heridas en la cabeza.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Foto en vida de la víctima. El joven habría asesinado a alias "El Pitufo" de varios golpes en la cabeza.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Según se conoció, ambas personas consumían bebidas alcohólicas y supuestamente tuvieron una discusión.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Tanto la víctima como el supuesto agresor son originarios del municipio de Guata y se desconocen los motivos por los cuales se habría cometido el crimen.

 Foto: Redes sociales
