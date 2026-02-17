Lo golpeó varias veces en la cabeza: así mataron a pedradas a un hombre en Olancho

Un joven fue capturado por ser sospechoso de asesinar a pedradas a otro hombre en San Francisco de La Paz, Olancho.
Esta es la foto en vida de la víctima, quien fue identificado únicamente como Alonso, alias "El Pitufo".
"El Pitufo" supuestamente fue asesinado de varios golpes con piedras. Se presumen que el sospechoso tiene unos 23 años de edad.
Además, el joven que fue capturado tenía rastros de sangre en sus manos y en varias partes del cuerpo.
Cerca dela escena del crimen quedaron dos piedras completamente llenas de sangre.
Al momento de la captura, el joven estaba sin camisa; vestía un pantalón jean y unos tenis blancos con manchas de sangre.
La víctima quedó tendida en la acera de una casa, con la camisa subida hasta el torso y heridas en la cabeza.
Foto en vida de la víctima. El joven habría asesinado a alias "El Pitufo" de varios golpes en la cabeza.
Según se conoció, ambas personas consumían bebidas alcohólicas y supuestamente tuvieron una discusión.
Tanto la víctima como el supuesto agresor son originarios del municipio de Guata y se desconocen los motivos por los cuales se habría cometido el crimen.