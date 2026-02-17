¿Qué enfermedad padecía Diana Hernández, joven que murió al no poder costear traslado aéreo?

Diana Lorena Hernández Moradel, de 27 años de edad, murió mientras esperaba ser trasladada en un avión ambulancia desde Roatán hacia otro centro asistencial del país.
La joven se encontraba ingresada en el Hospital Público de Satuye, en la isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, donde permanecía bajo atención médica debido a su delicado estado de salud.
De acuerdo con información preliminar, Diana padecía una malformación congénita cerebral, condición que requería atención especializada y un traslado urgente a un hospital con mayor capacidad.
Sus familiares habían iniciado gestiones para recaudar fondos que permitieran cubrir el costo del combustible del avión ambulancia que la llevaría a tierra firme.
En un inicio, el monto requerido era de 17,000 lempiras; sin embargo, posteriormente la cifra aumentó a 25,578 lempiras, lo que dificultó completar la suma a tiempo.
Mientras se realizaban los esfuerzos para reunir el dinero, la salud de la joven continuó deteriorándose, según relataron medios locales.
Información preliminar que ha trascendido indica que la joven habría sufrido un paro respiratorio mientras permanecía hospitalizada y a la espera del traslado aéreo.
Hasta el momento, las autoridades médicas no han emitido un informe oficial detallado sobre la causa exacta del fallecimiento, por lo que los datos disponibles son preliminares.
Sus allegados lamentan que no se haya concretado a tiempo el traslado que podría haberle permitido recibir atención especializada acorde con su condición médica.