Kevin Valle dejó mal estacionada su moto y fue asesinado por un guardia en la capital

Kevin Valle, un joven motociclista, perdió la vida tras recibir varios disparos, luego de tener una discusión con un guardia de seguridad en el parqueo de un centro comercial de la capital hondureña. Aquí los detalles:
Kevin Joel Valle Torres, de 33 años de edad, se conducía en su motocicleta cuando la estacionó en el centro comercial Los Castaños.
De acuerdo con la información preliminar, Valle Torres habría colocado su motocicleta en un espacio destinado para personas de la tercera edad y con discapacidad.
Ante esa situación, uno de los guardias de seguridad del lugar se le acercó para indicarle que no podía dejar el vehículo en ese sitio y pedirle que lo retirara.
Testigos relataron que entre ambos se produjo un cruce de palabras que fue subiendo de tono en cuestión de minutos, provocando que el guardia sacara su arma. Minutos después del altercado, se escucharon varias detonaciones.
Su cuerpo quedó tendido junto a un vehículo estacionado en las inmediaciones del establecimiento comercial, preocupando a los trabajadores cercanos.
Tras el ataque, el guardia de seguridad habría dejado su arma de reglamento en la oficina del negocio para el cual laboraba. Posteriormente, abandonó el lugar a bordo de una bicicleta, tomando rumbo desconocido.
La Policía Nacional activó de inmediato un operativo de búsqueda y seguimiento para dar con el sospechoso. Horas más tarde, agentes lograron ubicarlo en una cantina de Comayagüela, donde presuntamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.
El hombre, identificado como José Isaías Matamoros Martínez, fue localizado en un bar de ese sector vistiendo una camisa blanca y pantalón negro, sin portar su uniforme de trabajo.
El sospechoso será remitido a las autoridades competentes para que enfrente el proceso legal correspondiente por su presunta participación en la muerte del joven motociclista.
Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido y determinar responsabilidades.
Personas en redes sociales han condenado el hecho, acusando que, "personas con un mal temperamento no pueden tener un trabajo así, ni mucho menos un arma".