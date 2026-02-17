  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán

Diana Hernández, de tan solo 27 años de edad, murió en el Hospital de Satuye, en Roatán, al no poder costear el avión ambulancia para su traslado

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 07:14
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
1 de 10

Como Diana Lorena Hernández Moradel fue identificada la joven que falleció en el Hospital de Satuye, en Roatán.

 Foto: Redes sociales
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
2 de 10

La joven, de apenas 27 años, necesitaba con urgencia ser trasladada del Hospital Público de Satuye a otro centro asistencial, pero no logró recaudar los fondos a tiempo.

 Foto: Redes sociales
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
3 de 10

Diana necesitaba reunir dinero para ser trasladada a bordo de un avión ambulancia; sin embargo, mientras esperaba, se confirmó su deceso.

 Foto: Redes sociales
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
4 de 10

La joven se encontraba recluida en el Hospital de Satuye, en el sector de Loma Linda, en Coxen Hole, isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras.

 Foto: Redes sociales
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
5 de 10

De acuerdo con la información disponible, en un inicio el valor del combustible requerido para realizar el traslado aéreo era de 17,000 lempiras.

 Foto: Redes sociales -referencia
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
6 de 10

Posteriormente, la suma para el traslado aumentó a 25,578 lempiras, cantidad que no logró ser reunida a tiempo.

 Foto: Redes sociales -referencia
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
7 de 10

Según informó un medio local, la joven padecía una malformación congénita cerebral.

 Foto: Redes sociales -referencia
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
8 de 10

Mientras esperaba su traslado, y según información preliminar que trasciende, la joven de 27 años habría sufrido un paro respiratorio.

 Foto: Redes sociales -referencia
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
9 de 10

Diana necesitaba ser trasladada con urgencia debido a su condición; sin embargo, lamentablemente no pudo seguir esperando.

 Foto: Redes sociales
Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán
10 de 10

Ahora sus familiares y conocidos lamentan el fallecimiento de la joven, quien perdió la vida a su corta edad.

 Foto: Redes sociales -referencia
Cargar más fotos