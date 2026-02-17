Diana Hernández no pudo costear avión ambulancia para su traslado y murió en Roatán

Como Diana Lorena Hernández Moradel fue identificada la joven que falleció en el Hospital de Satuye, en Roatán.
La joven, de apenas 27 años, necesitaba con urgencia ser trasladada del Hospital Público de Satuye a otro centro asistencial, pero no logró recaudar los fondos a tiempo.
Diana necesitaba reunir dinero para ser trasladada a bordo de un avión ambulancia; sin embargo, mientras esperaba, se confirmó su deceso.
La joven se encontraba recluida en el Hospital de Satuye, en el sector de Loma Linda, en Coxen Hole, isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras.
De acuerdo con la información disponible, en un inicio el valor del combustible requerido para realizar el traslado aéreo era de 17,000 lempiras.
Posteriormente, la suma para el traslado aumentó a 25,578 lempiras, cantidad que no logró ser reunida a tiempo.
Según informó un medio local, la joven padecía una malformación congénita cerebral.
Mientras esperaba su traslado, y según información preliminar que trasciende, la joven de 27 años habría sufrido un paro respiratorio.
Diana necesitaba ser trasladada con urgencia debido a su condición; sin embargo, lamentablemente no pudo seguir esperando.
Ahora sus familiares y conocidos lamentan el fallecimiento de la joven, quien perdió la vida a su corta edad.