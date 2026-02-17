Hay varias líneas de investigación: Policía da detalles del crimen de ganadero en Olancho

La muerte del ganadero Elmer Méndez, en Olancho, está bajo una exhaustiva investigación, aseguró la Policía Nacional. El caso ha acaparado la atención de muchos, ya que también era muy activo en redes sociales. Aquí los nuevos detalles.
El portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, dio a conocer que desde el pasado domingo, cuando localizaron el cuerpo de la víctima, iniciaron las indagaciones.
"Las investigaciones comenzaron desde ayer (15 de febrero), tras realizar el levantamiento", afirmó Mayes Ríos.
Además, aseguró que "en unas horas tendremos respuestas; hay bastantes líneas de investigación y mucha gente que quiere brindar información".
El sábado 14 de febrero, Méndez subió un video a TikTok en el que afirmaba que ese "Día del Amor y la Amistad" iba a entregar unas vaquillas y una mula en varios sectores de Catacamas, Olancho.
Méndez era un joven muy popular en TikTok y fue declarado como desaparecido por su familia horas después de subir contenido a sus redes sociales.
Tras la angustia de sus familiares, finalmente se halló su cuerpo el pasado 15 de febrero. Estaba en la zona de Pancaya, uno de los lugares que él mencionó en su video.
El lunes 16 de febrero, el video que Elmer Méndez había subido a TikTok antes de su desaparición fue eliminado.
Así fue visto por última vez en uno de sus videos el 14 de febrero. El cuerpo fue hallado boca abajo, vestido con otro pantalón y en sandalias.
El portavoz de la Policía afirmó que "la ciudadanía está colaborando y estamos recopilando información para dar con los responsables de este hecho" y que "vamos a dar con los autores de este crimen".