Miembros de la MS-13 estarían involucrados en el crimen de la manicurista Katherine Reyes

Nuevos detalles revelan que el asesinato de la estilista Katherine Reyes no habría sido cometido solo por su pareja, pues las investigaciones apuntan a la participación de otros dos individuos que serían miembros de la estructura criminal MS-13.
Katherine Nicolle Reyes Fuentes, de 22 años, fue encontrada asesinada en unos potreros de El Zapotal el 26 de julio de 2025, seis días después de haber sido reportada como desaparecida.
Investigaciones revelaron que su cuerpo fue carbonizado y enterrado, luego de que desapareciera el 20 de julio, tras salir de su vivienda para atender una cita con su exnovio.
Su expareja, Walter Mauricio Alvarenga Monje, fue capturado el 21 de agosto de 2025 por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como principal responsable del crimen, y otros dos están implicados.
Las pistas revelan que los otros dos implicados serían miembros de la MS-13 y que, al llegar a El Zapotal, Walter Mauricio Alvarenga entregó a Katherine a los presuntos pandilleros, quienes procedieron a quemarla y enterrarla.
Alvarenga Monje decidió someterse a un procedimiento abreviado, donde aceptaría su culpabilidad a cambio de una reducción de pena por el delito de femicidio agravado. La audiencia en la que confesará ante el juez está prevista para este jueves 19 de febrero.
Las investigaciones indican que Katherine habló con su mejor amiga y le comentó que tenía una cita con su nuevo novio. Minutos después salió de su apartamento, ubicado en el sector Rivera Hernández, a bordo de su vehículo, un turismo Hyundai color negro.
Mientras se dirigía a su encuentro, la joven comenzó a recibir mensajes de su expareja, Walter Mauricio, quien le pidió que llegara a un restaurante ubicado en el bulevar del este para cenar y conversar, asegurándole que no le iba a pasar nada.
Katherine Nicolle accedió a reunirse con él y ambos cenaron en el establecimiento sin ningun problema.
Posteriormente, según la investigación, Alvarenga la llevó bajo engaños en su vehículo y tomó el bulevar del norte, desviándose hacia la aldea El Zapotal.
Al llegar al desvío hacia esa comunidad, dos individuos se unieron a Walter Mauricio y, entre los tres, obligaron por la fuerza a la joven a dirigirse a unos potreros, donde fue asesinada y posteriormente enterrada, de acuerdo con el expediente del caso.
Las autoridades indicaron que, aunque Alvarenga aceptará su responsabilidad en el crimen, no reveló la identidad de sus cómplices.