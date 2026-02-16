  1. Inicio
Por un estacionamiento: revelan cómo un guardia habría matado a joven en Tegucigalpa

El hecho se registró en el bulevar Morazán de la capital de Honduras este 16 de febrero

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 19:40
1 de 10

En las últimas horas se revelaron detalles de cómo un guardia de seguridad habría acabado con la vida de un joven en Tegucigalpa. El hecho se registró en el bulevar Morazán de la capital y esto se conoce.

Fotos: Cortesía redes
2 de 10

El joven respondía al nombre de Kevin Joel Valle Torres y se conducía en una motocicleta.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

El joven recibió al menos un disparo de bala y murió de manera instantánea.

Foto: Cortesía redes
4 de 10

Según varios reportes, el joven se estacionó en un lugar donde no debía y el guardia le pidió mover su motocicleta.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

Ambos discutieron y esto habría llevado al guardia a dispararle al joven, según información de manera preliminar.

 Foto: Cortesía redes
6 de 10

El guardia de seguridad fue detenido y puesto a las órdenes de los elementos policiales tras el hecho.

Foto: Cortesía redes
7 de 10

El cuerpo del joven quedó tirado cerca del bulevar y perdió la vida minutos después.

 Foto: Cortesía redes
8 de 10

Después de caer herido de muerte, el joven sujetaba con fuerza un casco negro en su mano izquierda, minutos después pereció.

 Foto: Cortesía redes
9 de 10

Su cuerpo quedó tendido en plena calle y fue cubierto con un cartón mientras llegaban las autoridades policiales y los miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento.

 Foto: Cortesía redes
10 de 10

Tras el arribo de la autoridad, agentes policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron con las indagaciones del hecho violento. El cadáver fue remitido a la morgue capitalina para la autopsia correspondiente.

 Foto: Cortesía redes
