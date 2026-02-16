Por un estacionamiento: revelan cómo un guardia habría matado a joven en Tegucigalpa

En las últimas horas se revelaron detalles de cómo un guardia de seguridad habría acabado con la vida de un joven en Tegucigalpa. El hecho se registró en el bulevar Morazán de la capital y esto se conoce.
El joven respondía al nombre de Kevin Joel Valle Torres y se conducía en una motocicleta.
El joven recibió al menos un disparo de bala y murió de manera instantánea.
Según varios reportes, el joven se estacionó en un lugar donde no debía y el guardia le pidió mover su motocicleta.
Ambos discutieron y esto habría llevado al guardia a dispararle al joven, según información de manera preliminar.
El guardia de seguridad fue detenido y puesto a las órdenes de los elementos policiales tras el hecho.
El cuerpo del joven quedó tirado cerca del bulevar y perdió la vida minutos después.
Después de caer herido de muerte, el joven sujetaba con fuerza un casco negro en su mano izquierda, minutos después pereció.
Su cuerpo quedó tendido en plena calle y fue cubierto con un cartón mientras llegaban las autoridades policiales y los miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento.
Tras el arribo de la autoridad, agentes policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron con las indagaciones del hecho violento. El cadáver fue remitido a la morgue capitalina para la autopsia correspondiente.