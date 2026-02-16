  1. Inicio
Atrapado entre el amasijo de hierro: así quedó el cuerpo de Víctor Alvarenga tras accidente

Debido al fuerte impacto, el vehículo quedó completamente destruido, por lo que el cuerpo de Víctor quedó atrapado entre los hierros tras el accidente en Amarateca

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 13:59
En medio del dolor, los familiares de Víctor Alvarenga llegaron a la escena, consternados al ver cómo su cuerpo había quedado atrapado.

 Foto: Cortesía
En un trágico accidente en la carretera CA-5, a la altura de El Valle de Amarateca, perdió la vida Víctor José Alvarenga. Aquí las imágenes de cómo quedó atrapado.

 Foto: Cortesía
El joven, de 33 años de edad y empleado de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (Arsa), quedó atrapado en el amasijo de hierro.

 Foto: Redes sociales
La imagen mostraba al joven atrapado en el vehículo destruido; apenas se lograban ver su rostro y sus manos.

 Foto: Cortesía
Alvarenga era hijo de un conductor de ambulancia de COVI Honduras, quien, al ver a su hijo atrapado, solo acarició su rostro con mucha tristeza.

 Foto: Cortesía
El impacto fue de gran magnitud. El turismo Honda Civic en el que se conducía el joven quedó deshecho, dejando su cuerpo atrapado.

 Foto: Cortesía
Se desconocen las causas del accidente. Aunque no hubo un segundo vehículo involucrado, se presume que el automóvil volcó por la forma en que impactó.

 Foto: Cortesía
En redes sociales, el joven compartía varias fotografías de su Honda Civic rojo, al que dedicaba gran parte de su tiempo y cuidado.

 Foto: Redes sociales
Este era el Honda Civic en el que se transportaba Víctor. Era un carro muy bien cuidado, ya que él era apasionado por los vehículos.

 Foto: Redes sociales
En enero del presente año, Víctor había celebrado su cumpleaños sin imaginar que días después perdería la vida en el accidente.

 Foto: Redes sociales
