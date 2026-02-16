Atrapado entre el amasijo de hierro: así quedó el cuerpo de Víctor Alvarenga tras accidente

En medio del dolor, los familiares de Víctor Alvarenga llegaron a la escena, consternados al ver cómo su cuerpo había quedado atrapado.
En un trágico accidente en la carretera CA-5, a la altura de El Valle de Amarateca, perdió la vida Víctor José Alvarenga. Aquí las imágenes de cómo quedó atrapado.
El joven, de 33 años de edad y empleado de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (Arsa), quedó atrapado en el amasijo de hierro.
La imagen mostraba al joven atrapado en el vehículo destruido; apenas se lograban ver su rostro y sus manos.
Alvarenga era hijo de un conductor de ambulancia de COVI Honduras, quien, al ver a su hijo atrapado, solo acarició su rostro con mucha tristeza.
El impacto fue de gran magnitud. El turismo Honda Civic en el que se conducía el joven quedó deshecho, dejando su cuerpo atrapado.
Se desconocen las causas del accidente. Aunque no hubo un segundo vehículo involucrado, se presume que el automóvil volcó por la forma en que impactó.
En redes sociales, el joven compartía varias fotografías de su Honda Civic rojo, al que dedicaba gran parte de su tiempo y cuidado.
Este era el Honda Civic en el que se transportaba Víctor. Era un carro muy bien cuidado, ya que él era apasionado por los vehículos.
En enero del presente año, Víctor había celebrado su cumpleaños sin imaginar que días después perdería la vida en el accidente.