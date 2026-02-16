Alexa Izaguirre, de 8 años, fue hallada muerta luego de que su hermanito se golpeara

El hecho se registró en un sector del municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, donde la pequeña Alexa Izaguirre se encontraba junto a su hermano. Aquí los detalles de lo ocurrido:
La menor, identificada como Alexa Lourdes Izaguirre, fue encontrada sin vida la tarde del domingo en la aldea Caires, jurisdicción del municipio de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el hecho se registró tras un incidente ocurrido en la vivienda donde la niña se encontraba junto a su hermano menor, de cinco años.
Según la versión preliminar brindada por el padrastro a los agentes, ambos menores estaban jugando cuando el niño se golpeó accidentalmente y sufrió una lesión en la frente.
Después de ese momento, la niña salió del lugar. Aproximadamente media hora más tarde fue localizada sin vida en un potrero cercano a la casa.
"Se desconoce si fue regañada o si actuó por temor a que la regañaran o castigaran. Se fue del sector y, posteriormente, media hora después, fue encontrada sin vida", informaron las autoridades
Las autoridades indicaron que fue encontrada ahorcada con un lazo, en circunstancias que aún están bajo investigación, y mantienen abiertas varias líneas para esclarecer qué pasó.
Tras conocerse la muerte de la niña, su madre sufrió una severa crisis emocional y, de acuerdo con la información oficial, intentó quitarse la vida al enterarse de lo sucedido, por lo que fue auxiliada de inmediato por familiares y personal de emergencia.
La mujer fue trasladada inicialmente a un centro asistencial de la zona y posteriormente al Hospital General del Sur, en Choluteca, donde recibe atención médica y se recupera de lo ocurrido.
Alexa Lourdes Izaguirre cursaba los primeros grados de educación básica en una escuela cercana a su comunidad, donde su fallecimiento también ha causado consternación.