Empleado de la Arsa era Víctor Alvarenga, víctima de accidente en la CA-5

Como una persona "alegre y amante de los deportes extremos" se autodescribía Víctor Alvarenga en su red social, donde sus familiares han dejado mensajes tras su muerte

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 10:20
La mañana de este lunes 16 de febrero se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 14, a la altura de la colonia Hábitat, en el valle de Amarateca, Francisco Morazán, en la carretera CA-5, donde perdió la vida Víctor José Alvarenga Espino.

 Foto: Cortesía y Estalin Irías| EL HERALDO
El hecho ocurrió cuando el vehículo que conducía impactó contra un tragante de concreto, tras presuntamente perder el control.

 Foto: Cortesía
Alvarenga Espino iba en su automóvil tipo turismo, color rojo, y quedó atrapado entre los amasijos de hierro tras el fuerte impacto.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para liberar el cuerpo; sin embargo, este ya no presentaba signos vitales.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
A la escena se presentaron autoridades del Ministerio Público y un médico forense para efectuar el levantamiento cadavérico conforme a la ley.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Víctor, de 33 años, era empleado de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA) y era recordado por su pasión por los automóviles, por el ciclismo y su personalidad alegre.

 Foto: Cortesía
Alvarenga era hijo de un conductor de ambulancia de COVI Honduras y trabajaba en el sector público.

 Foto: Cortesía
También era jefe de mantenimiento de servidores, redes, instalación de cámaras y soporte en general de Importfrut / Income.

 Foto: Cortesía
Tras el accidente, familiares llegaron al lugar y presenciaron el levantamiento del cuerpo, donde lamentaron su muerte. El joven vivía en la colonia Divina Providencia, a pocos kilómetros de donde ocurrió el percance.

 Foto: Cortesía
"Qué difícil creerlo, Víctor; he quedado en 'shock', ya que no era el momento de tu partida", "Qué tristeza saber esta noticia; estoy en 'shock', no lo puedo creer. Víctor, desde pequeño te conocí. Qué triste. Dios dé fortaleza a Carmen y su esposa y a la familia Espino Alvarenga", son algunos de los comentarios de quienes conocieron al malogrado joven, quien deja a un pequeño hijo llamado Marcus.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
