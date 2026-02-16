Empleado de la Arsa era Víctor Alvarenga, víctima de accidente en la CA-5

La mañana de este lunes 16 de febrero se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 14, a la altura de la colonia Hábitat, en el valle de Amarateca, Francisco Morazán, en la carretera CA-5, donde perdió la vida Víctor José Alvarenga Espino.
El hecho ocurrió cuando el vehículo que conducía impactó contra un tragante de concreto, tras presuntamente perder el control.
Alvarenga Espino iba en su automóvil tipo turismo, color rojo, y quedó atrapado entre los amasijos de hierro tras el fuerte impacto.
Miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para liberar el cuerpo; sin embargo, este ya no presentaba signos vitales.
A la escena se presentaron autoridades del Ministerio Público y un médico forense para efectuar el levantamiento cadavérico conforme a la ley.
Víctor, de 33 años, era empleado de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA) y era recordado por su pasión por los automóviles, por el ciclismo y su personalidad alegre.
Alvarenga era hijo de un conductor de ambulancia de COVI Honduras y trabajaba en el sector público.
También era jefe de mantenimiento de servidores, redes, instalación de cámaras y soporte en general de Importfrut / Income.
Tras el accidente, familiares llegaron al lugar y presenciaron el levantamiento del cuerpo, donde lamentaron su muerte. El joven vivía en la colonia Divina Providencia, a pocos kilómetros de donde ocurrió el percance.
"Qué difícil creerlo, Víctor; he quedado en 'shock', ya que no era el momento de tu partida", "Qué tristeza saber esta noticia; estoy en 'shock', no lo puedo creer. Víctor, desde pequeño te conocí. Qué triste. Dios dé fortaleza a Carmen y su esposa y a la familia Espino Alvarenga", son algunos de los comentarios de quienes conocieron al malogrado joven, quien deja a un pequeño hijo llamado Marcus.