Empleado de la Arsa era Víctor Alvarenga, víctima de accidente en la CA-5

"Qué difícil creerlo, Víctor; he quedado en 'shock', ya que no era el momento de tu partida", "Qué tristeza saber esta noticia; estoy en 'shock', no lo puedo creer. Víctor, desde pequeño te conocí. Qué triste. Dios dé fortaleza a Carmen y su esposa y a la familia Espino Alvarenga", son algunos de los comentarios de quienes conocieron al malogrado joven, quien deja a un pequeño hijo llamado Marcus.