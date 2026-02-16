Impactó contra un muro de drenaje: El accidente mortal de Víctor José Alvarenga

El vehículo, tipo turismo de color rojo, en el que se conducía perdió el control y se estrelló contra el muro de un drenaje que se encontraba a un costado de la vía. A continuación, los detalles del lamentable accidente vial que segó la vida de un joven este lunes 16 de febrero.
Víctor José Alvarenga Espino tenía 33 años y murió tras un aparatoso accidente vial registrado en la carretera CA-5, a la altura de la colonia Hábitat, en el valle de Amarateca, en el departamento de Francisco Morazán.
El cuerpo del conductor quedó atrapado entre las barras de hierro del automóvil tras la colisión. La escena generó conmoción entre conductores que transitaban por el sector al momento del hecho.
El automotor quedó completamente destruido, evidenciando la fuerza del choque ocurrido en horas recientes.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las labores de rescate del cuerpo. Los socorristas utilizaron equipo especial para liberar a la víctima de entre la estructura metálica.
Autoridades policiales acordonaron la zona e iniciaron el proceso de investigación para determinar las causas del accidente.
Familiares del joven llegaron al sitio minutos después de ser notificados sobre el suceso en la carretera. Él, su esposa y su pequeño hijo Marcus residían en la colonia Divina Providencia, siempre en el valle de Amarateca.
Entre lágrimas confirmaron que se trataba de su pariente, protagonizando escenas de profundo dolor.
El tránsito en la zona se vio afectado de forma temporal mientras se realizaban las labores de rescate. Conductores fueron desviados a un carril alterno para evitar congestionamientos mayores. Sus conocidos lo describieron como un joven amante del ciclismo, de los perros y de cuidar su vehículo tipo turismo, ese mismo auto en el que perdió la vida de forma trágica.
Este nuevo hecho se suma a la lista de accidentes mortales registrados en la CA-5, considerada una de las carreteras con mayor flujo vehicular. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.