Hombre quedó atrapado entre los barrotes de una celda en Guaimaca: así lo rescataron

Un hombre identificado como Óscar Enrique Venegas, de 22 años de edad, permaneció varios minutos atrapado entre los barrotes de una celda.
En la imagen se observa al joven con parte de su cuerpo entre los barrotes en una posta policial de Guaimaca, Francisco Morazán.
El hombre quedó con la cabeza y uno de sus brazos atrapados durante varios minutos. Estos son los detalles de cómo fue auxiliado.
El joven ya presentaba inflamación en uno de sus brazos debido al tiempo que estuvo presionado.
El Cuerpo de Bomberos llegó a la celda donde se encontraba Óscar Venegas y procedió a cortar uno de los barrotes.
El corte se realizó con una pulidora, tomando las medidas necesarias para proteger al afectado, y así se logró liberarlo.
Se desconoce por qué el joven estaba detenido en la posta policial de Guaimaca.
Al menos tres personas colaboraron para lograr sacar al hombre que había quedado atrapado en la celda.
También se desconoce si el hombre se encontraba en estado de ebriedad o si su intención era intentar escapar.
Según se informó, el joven de 22 años se encuentra bien y solo presentaba una leve inflamación.