Hombre quedó atrapado entre los barrotes de una celda en Guaimaca: así lo rescataron

Óscar Enrique Venegas, de 22 años, quedó atrapado entre los barrotes de una celda en una posta policial en Guaimaca y fue auxiliado

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 09:19
Hombre quedó atrapado entre los barrotes de una celda en Guaimaca: así lo rescataron
1 de 10

Un hombre identificado como Óscar Enrique Venegas, de 22 años de edad, permaneció varios minutos atrapado entre los barrotes de una celda.

 Foto: Cortesía
2 de 10
2 de 10

En la imagen se observa al joven con parte de su cuerpo entre los barrotes en una posta policial de Guaimaca, Francisco Morazán.

Foto: Cortesía
3 de 10
3 de 10

El hombre quedó con la cabeza y uno de sus brazos atrapados durante varios minutos. Estos son los detalles de cómo fue auxiliado.

 Foto: Cortesía
4 de 10
4 de 10

El joven ya presentaba inflamación en uno de sus brazos debido al tiempo que estuvo presionado.

 Foto: Cortesía
5 de 10
5 de 10

El Cuerpo de Bomberos llegó a la celda donde se encontraba Óscar Venegas y procedió a cortar uno de los barrotes.

 Foto: Cortesía
6 de 10
6 de 10

El corte se realizó con una pulidora, tomando las medidas necesarias para proteger al afectado, y así se logró liberarlo.

 Foto: Cortesía
7 de 10
7 de 10

Se desconoce por qué el joven estaba detenido en la posta policial de Guaimaca.

 Foto: Cortesía
8 de 10
8 de 10

Al menos tres personas colaboraron para lograr sacar al hombre que había quedado atrapado en la celda.

 Foto: Cortesía
9 de 10
9 de 10

También se desconoce si el hombre se encontraba en estado de ebriedad o si su intención era intentar escapar.

 Foto: Cortesía
10 de 10
10 de 10

Según se informó, el joven de 22 años se encuentra bien y solo presentaba una leve inflamación.

 Foto: Cortesía
