Borran último video de Elmer Méndez donde vendía un ganado antes de ser asesinado

El cuerpo del reconocido tiktoker y ganadero Elmer Méndez fue encontrado sin vida la mañana del domingo, luego de que, un día antes, el 14 de febrero, saliera a entregar un ganado y desapareciera desde entonces. Su último video fue borrado de las redes. Aquí están los detalles:
"Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy, 14 de febrero, día de los enamorados", inicia en el video publicado el sábado, mismo que fue borrado.
De acuerdo con versiones preliminares, tras subir el video, Elmer habría salido a entregar un ganado al sector e iba a movilizarse de El Triunfo Cuyamel a Poncaya y río Frío.
El video había sido publicado ese 14 de febrero, mismo que fue bajado de la plataforma, luego de que el ganadero fuese encontrado sin vida al día siguiente.
Lo anterior no pasó desapercibido por los usuarios, quienes empezaron a comentar en redes: "¿Vieron que se borró el video?", "Ya no está el video, se dieron cuenta", "Sí, aparecía ayer", son algunos de los comentarios."
Aunque el video reveló la entrega de ese ganado, según se informó en TN5 Dominical, de Canal 5, el creador de contenido no habría llegado a ninguno de los dos destinos.
De igual forma, se conoció que el camión cargado con vacas y mulas en el que se trasladaba no ha sido encontrado.
La desaparición fue denunciada el sábado, después de que sus familiares perdieran comunicación con él, por lo que iniciaron su búsqueda.
El cuerpo sin vida fue localizado la mañana del domingo cerca de la comunidad de Poncaya, boca abajo y en una zacatera.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.