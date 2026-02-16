Borran último video de Elmer Méndez donde vendía un ganado antes de ser asesinado

  1. Inicio
Luego del video viral en el que Elmer Méndez anunciaba la venta y entrega de un ganado el 14 de febrero, el clip fue borrado de su perfil social tras su muerte

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 09:06
El cuerpo del reconocido tiktoker y ganadero Elmer Méndez fue encontrado sin vida la mañana del domingo, luego de que, un día antes, el 14 de febrero, saliera a entregar un ganado y desapareciera desde entonces. Su último video fue borrado de las redes. Aquí están los detalles:

 Foto: Redes sociales
"Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy, 14 de febrero, día de los enamorados", inicia en el video publicado el sábado, mismo que fue borrado.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con versiones preliminares, tras subir el video, Elmer habría salido a entregar un ganado al sector e iba a movilizarse de El Triunfo Cuyamel a Poncaya y río Frío.

 Foto: Redes sociales
El video había sido publicado ese 14 de febrero, mismo que fue bajado de la plataforma, luego de que el ganadero fuese encontrado sin vida al día siguiente.

 Foto: Redes sociales
Lo anterior no pasó desapercibido por los usuarios, quienes empezaron a comentar en redes: "¿Vieron que se borró el video?", "Ya no está el video, se dieron cuenta", "Sí, aparecía ayer", son algunos de los comentarios."

 Foto: Redes sociales
Aunque el video reveló la entrega de ese ganado, según se informó en TN5 Dominical, de Canal 5, el creador de contenido no habría llegado a ninguno de los dos destinos.

 Foto: Redes sociales
De igual forma, se conoció que el camión cargado con vacas y mulas en el que se trasladaba no ha sido encontrado.

 Foto: Redes sociales
La desaparición fue denunciada el sábado, después de que sus familiares perdieran comunicación con él, por lo que iniciaron su búsqueda.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo sin vida fue localizado la mañana del domingo cerca de la comunidad de Poncaya, boca abajo y en una zacatera.

 Foto: Redes sociales
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

 Foto: Redes sociales
