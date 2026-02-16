Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba

Como Jesuar David Márquez fue identificado el joven que murió acribillado y que además presentaba heridas provocadas con machete.
El joven que perdió la vida tenía 23 años de edad. A la escena del crimen llegó su madre, quien se dedica a la venta de tortillas.
Jesuar David Márquez fue asesinado frente a la escuela Rafael Pineda Ponce, en la colonia Suyapa de La Ceiba.
Supuestamente, el joven había sido víctima de un atentado en diciembre, aunque su madre aseguró que no tenía problemas con nadie.
El joven quedó tendido boca abajo cerca de un árbol y en el lugar se contabilizaron más de siete casquillos de bala.
Según medios locales, primero lo agredieron con un machete y luego le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida.
De acuerdo con su madre, el joven se dedicaba a repartir leche de diferentes marcas y lo describió como un muchacho trabajador.
Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena. La madre exigió justicia por el crimen.El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de febrero en horas de la tarde.
“Él ahorita no tenía problemas. Al que anda trabajando lo agarran. No es justo que maten al que anda trabajando”, expresó la madre, quien solicitó que el caso sea investigado.