  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba

De varios disparos y a machetazos fue asesinado Jesuar David Márquez de 23 años de edad, frente a una escuela en La Ceiba

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 08:40
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
1 de 10

Como Jesuar David Márquez fue identificado el joven que murió acribillado y que además presentaba heridas provocadas con machete.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
2 de 10

El joven que perdió la vida tenía 23 años de edad. A la escena del crimen llegó su madre, quien se dedica a la venta de tortillas.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
3 de 10

Jesuar David Márquez fue asesinado frente a la escuela Rafael Pineda Ponce, en la colonia Suyapa de La Ceiba.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
4 de 10

Supuestamente, el joven había sido víctima de un atentado en diciembre, aunque su madre aseguró que no tenía problemas con nadie.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
5 de 10

El joven quedó tendido boca abajo cerca de un árbol y en el lugar se contabilizaron más de siete casquillos de bala.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
6 de 10

Según medios locales, primero lo agredieron con un machete y luego le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
7 de 10

De acuerdo con su madre, el joven se dedicaba a repartir leche de diferentes marcas y lo describió como un muchacho trabajador.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
8 de 10

Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena. La madre exigió justicia por el crimen.El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de febrero en horas de la tarde.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
9 de 10

El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de febrero en horas de la tarde.

 Foto: Redes sociales
Primero lo machetearon y luego le dispararon: crimen de Jesuar Márquez en La Ceiba
10 de 10

“Él ahorita no tenía problemas. Al que anda trabajando lo agarran. No es justo que maten al que anda trabajando”, expresó la madre, quien solicitó que el caso sea investigado.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos