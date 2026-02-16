Chef hondureño Welnert García fue asesinado tras salir de un partido del Motagua

La noche de ayer domingo se jugó la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entre Motagua y Marathón, partido al que asistió el aficionado motagüense Welnert García. El partido concluyó 1-1, luego de eso ocurrió la gran tragedia.
Desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, Welnert Absalón García Hernández, conocido como “Chalo” García, se encontraba, como siempre, apoyando a su amado ciclón.
El Motagua y el CD Marathón empataron 1-1 en el primer Clásico de las Emes del año, donde los Azules llegaron a nueve puntos, mientras los Verdolagas alcanzaron la quinta posición con siete unidades. Ahí concluyó el partido, pero comenzó la gran tragedia.
Según información preliminar, el hecho ocurrió en las inmediaciones del recinto deportivo, cuando numerosos aficionados abandonaron el lugar tras finalizar el partido.
Versiones indican que, cuando abordaban el bus junto a los demás aficionados, fueron atacados a disparos, resultando Welnert García herido de gravedad.
A pesar de que el joven fue auxiliado de manera inmediata, perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.
Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente antes de ser entregado a sus familiares para su velatorio y sepultura.
García Hernández residía en la colonia Arturo Quezada, en la capital, donde vecinos y conocidos lamentaron profundamente lo ocurrido.
Welnert García era chef y vivió un tiempo en Estados Unidos, según muestran sus fotos en redes sociales.
Además, compartía fotos de sus platillos gourmet preparados en su trabajo, donde mostraba su pasión y dedicación.
A través de redes sociales, su cuñada, Johary Bonilla, compartió un mensaje de despedida en el que lo describió como un amigo y hermano de corazón. "La vida nos regaló la bendición de compartir momentos, risas, consejos y recuerdos que quedarán grabados para siempre en mi alma. Gracias por tu amistad sincera, por tu apoyo en los momentos difíciles y por tu alegría en los días felices", publicó.
"Una vez más, el dolor invade nuestros corazones al despedir a un joven lleno de vida, fiel a los colores del azul profundo... que, desde hoy, alentará al equipo de sus amores desde el palco celestial", fue el mensajes de uno de sus vecinos.