Chef hondureño Welnert García fue asesinado tras salir de un partido del Motagua

A través de redes sociales, su cuñada, Johary Bonilla, compartió un mensaje de despedida en el que lo describió como un amigo y hermano de corazón. "La vida nos regaló la bendición de compartir momentos, risas, consejos y recuerdos que quedarán grabados para siempre en mi alma. Gracias por tu amistad sincera, por tu apoyo en los momentos difíciles y por tu alegría en los días felices", publicó.