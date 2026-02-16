  1. Inicio
Chef hondureño Welnert García fue asesinado tras salir de un partido del Motagua

Luego de salir de un partido entre Motagua y Marathón, el chef Welnert García abordó un bus junto a otros aficionados del equipo ciclón, donde fue atacado a disparos

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 08:02
La noche de ayer domingo se jugó la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entre Motagua y Marathón, partido al que asistió el aficionado motagüense Welnert García. El partido concluyó 1-1, luego de eso ocurrió la gran tragedia.

Foto: Redes sociales
Desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, Welnert Absalón García Hernández, conocido como “Chalo” García, se encontraba, como siempre, apoyando a su amado ciclón.

 Foto: Redes sociales
El Motagua y el CD Marathón empataron 1-1 en el primer Clásico de las Emes del año, donde los Azules llegaron a nueve puntos, mientras los Verdolagas alcanzaron la quinta posición con siete unidades. Ahí concluyó el partido, pero comenzó la gran tragedia.

Foto: Redes sociales
Según información preliminar, el hecho ocurrió en las inmediaciones del recinto deportivo, cuando numerosos aficionados abandonaron el lugar tras finalizar el partido.

Foto: Redes sociales
Versiones indican que, cuando abordaban el bus junto a los demás aficionados, fueron atacados a disparos, resultando Welnert García herido de gravedad.

 Foto: Redes sociales
A pesar de que el joven fue auxiliado de manera inmediata, perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

 Foto: Redes sociales
Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente antes de ser entregado a sus familiares para su velatorio y sepultura.

 Foto: Redes sociales
García Hernández residía en la colonia Arturo Quezada, en la capital, donde vecinos y conocidos lamentaron profundamente lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Welnert García era chef y vivió un tiempo en Estados Unidos, según muestran sus fotos en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
Además, compartía fotos de sus platillos gourmet preparados en su trabajo, donde mostraba su pasión y dedicación.

 Foto: Redes sociales
A través de redes sociales, su cuñada, Johary Bonilla, compartió un mensaje de despedida en el que lo describió como un amigo y hermano de corazón. "La vida nos regaló la bendición de compartir momentos, risas, consejos y recuerdos que quedarán grabados para siempre en mi alma. Gracias por tu amistad sincera, por tu apoyo en los momentos difíciles y por tu alegría en los días felices", publicó.

 Foto: Redes sociales
"Una vez más, el dolor invade nuestros corazones al despedir a un joven lleno de vida, fiel a los colores del azul profundo... que, desde hoy, alentará al equipo de sus amores desde el palco celestial", fue el mensajes de uno de sus vecinos.

 Foto: Redes sociales
