Luis Lemus, joven que murió durante una emboscada en Santa Bárbara

Cuatro víctimas siguen hospitalizadas y Luis Lemus perdió la vida luego de que desconocidos los atacaran a disparos cuando se trasladaban en su vehículo en Santa Bárbara

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 07:49
Luis Fernando Lemus y otras cinco personas más fueron atacados durante una emboscada registrada el domingo -15 de febrero- en Azacualpa, Santa Bárbara, según reportes preliminares.

 Foto: Cortesía
El hecho ocurrió cuando el grupo de jóvenes se trasladaba en un vehículo con rumbo a Pinalejo y fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en varias ocasiones.

 Foto: Cortesía
Luis Fernando Lemus Amaya, de 23 años, perdió la vida tras varios impactos de bala y su cuerpo ya fue ingresado a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Cuatro de los jóvenes que viajaban en el vehículo resultaron heridos y permanecen ingresados en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

 Foto: Redes sociales
Inicialmente, se informó que el conductor del carro se encontraba desaparecido, al igual que el vehículo en el que se trasladaban, pero el joven apareció horas después. No ha brindado declaraciones.

 Foto: Cortesía
Familiares de Luis Fernando Lemus Amaya llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula para reclamar su cuerpo, velarlo y darle sepultura.

Foto: Cortesía
Las autoridades competentes han iniciado las pesquisas correspondientes para identificar y capturar a los responsables de la emboscada.

 Foto: Cortesía
Amigos y familiares en redes sociales han dejado mensajes de condolencia, así como algunos recuerdos del joven Luis.

 Foto: Cortesía
"Mi niño, qué fue lo que te hicieron". "Pucha, mi Luis, fuiste como un hijo para mí. Este dolor que siente tu madre no se lo quita nadie, Dios les dé el gozo". "Fer, mi niño. Todavía recuerdo la última vez que te vi. No puedo creer lo que este mundo te hizo", son algunos de los comentarios en redes.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

 Foto: Cortesía
