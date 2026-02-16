Luis Lemus, joven que murió durante una emboscada en Santa Bárbara

Luis Fernando Lemus y otras cinco personas más fueron atacados durante una emboscada registrada el domingo -15 de febrero- en Azacualpa, Santa Bárbara, según reportes preliminares.
El hecho ocurrió cuando el grupo de jóvenes se trasladaba en un vehículo con rumbo a Pinalejo y fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en varias ocasiones.
Luis Fernando Lemus Amaya, de 23 años, perdió la vida tras varios impactos de bala y su cuerpo ya fue ingresado a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula.
Cuatro de los jóvenes que viajaban en el vehículo resultaron heridos y permanecen ingresados en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.
Inicialmente, se informó que el conductor del carro se encontraba desaparecido, al igual que el vehículo en el que se trasladaban, pero el joven apareció horas después. No ha brindado declaraciones.
Familiares de Luis Fernando Lemus Amaya llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula para reclamar su cuerpo, velarlo y darle sepultura.
Las autoridades competentes han iniciado las pesquisas correspondientes para identificar y capturar a los responsables de la emboscada.
Amigos y familiares en redes sociales han dejado mensajes de condolencia, así como algunos recuerdos del joven Luis.
"Mi niño, qué fue lo que te hicieron". "Pucha, mi Luis, fuiste como un hijo para mí. Este dolor que siente tu madre no se lo quita nadie, Dios les dé el gozo". "Fer, mi niño. Todavía recuerdo la última vez que te vi. No puedo creer lo que este mundo te hizo", son algunos de los comentarios en redes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.