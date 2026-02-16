Hallan menor desmembrada en Atlántida y sospechan de la expareja de su mamá

Una pequeña de tan solo ocho años de edad supuestamente fue hallada desmembrada el pasado domingo 15 de febrero en un río en el departamento de Atlántida. El horrendo caso está bajo investigación.
La hipótesis que se maneja es que la menor fue raptada por la expareja de su madre, quien había decidido terminar la relación con él.
Lo que parecen restos humanos de la pequeña fueron hallados desmembrados en un río de La Masica, Atlántida, y estaban dentro de bolsas negras.
Supuestamente, la menor fue encontrada por un poblador que se dirigía a ordeñar vacas.
Hasta el momento, solo se conoce que la menor tenía ocho años; sin embargo, aún no se ha identificado su nombre.
Las autoridades tampoco se han pronunciado sobre el caso y no hay detalles del paradero del supuesto agresor.
Esta es la imagen de cómo supuestamente fue hallada la pequeña, en bolsas negras a la orilla del río.
Se desconoce cuándo desapareció la menor, pero se informó que su cuerpo fue hallado el pasado domingo 15 de febrero.
Una de las hipótesis que no ha sido confirmada es que la menor también habría sido agredida sexualmente, serán las autoridades quienes lo confirmen.
Del supuesto agresor solo se conoce que era padrastro de la menor y que su madre había terminado la relación con él.