Hallan menor desmembrada en Atlántida y sospechan de la expareja de su mamá

Una menor de ocho años fue hallada desmembrada en Atlántida; se sospecha que la ex pareja de su madre sería quien le quitó la vida por venganza

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 06:25
Una pequeña de tan solo ocho años de edad supuestamente fue hallada desmembrada el pasado domingo 15 de febrero en un río en el departamento de Atlántida. El horrendo caso está bajo investigación.

Foto: Redes sociales
La hipótesis que se maneja es que la menor fue raptada por la expareja de su madre, quien había decidido terminar la relación con él.

 Foto: Redes sociales
Lo que parecen restos humanos de la pequeña fueron hallados desmembrados en un río de La Masica, Atlántida, y estaban dentro de bolsas negras.

 Foto: Redes sociales
Supuestamente, la menor fue encontrada por un poblador que se dirigía a ordeñar vacas.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, solo se conoce que la menor tenía ocho años; sin embargo, aún no se ha identificado su nombre.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades tampoco se han pronunciado sobre el caso y no hay detalles del paradero del supuesto agresor.

 Foto: Redes sociales
Esta es la imagen de cómo supuestamente fue hallada la pequeña, en bolsas negras a la orilla del río.

 Foto: Redes sociales
Se desconoce cuándo desapareció la menor, pero se informó que su cuerpo fue hallado el pasado domingo 15 de febrero.

 Foto: Redes sociales
Una de las hipótesis que no ha sido confirmada es que la menor también habría sido agredida sexualmente, serán las autoridades quienes lo confirmen.

Foto: Redes sociales
Del supuesto agresor solo se conoce que era padrastro de la menor y que su madre había terminado la relación con él.

 Foto: Redes sociales
