No llegó a entregar el ganado y se perdió el camión: últimos detalles de Elmer Méndez

Fue la mañana del domingo cuando el cuerpo de Elmer Méndez, reconocido comerciante de ganado, fue hallado en el municipio de Catacamas, luego de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes, cuando se dirigía a entregar un ganado. ¿Qué pasó en el trayecto?
Méndez, originario de la comunidad de Cuyamel, empezó a mostrar el ganado de entrega ese 14 de febrero, a través de sus videos de TikTok.
"Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy 14 de febrero, día de los enamorados", indica en el video.
De acuerdo con versiones preliminares, tras subir el video, Elmer habría salido a entregar un ganado al sector e iba a movilizarse de El Triunfo Cuyamel a Poncaya y río Frío.
Sin embargo, según se informó en TN5 Dominical, de Canal 5, el creador de contenido no habría llegado a ninguno de los dos destinos.
De igual forma, se conoció que el camión cargado con vacas y mulas en el que se trasladaba no ha sido encontrado.
La desaparición fue denunciada el sábado, después de que sus familiares perdieran comunicación con él, por lo que iniciaron su búsqueda.
El cuerpo sin vida fue localizado la mañana del domingo cerca de la comunidad de Poncaya, boca abajo y en una zacatera.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.
En fotos en redes sociales compartía su vida como ganadero, así como sus armas. Una de ellas portaba la imagen de la Virgen en su costado.
También posaba junto a sus carros y su ganado en el mismo campo. Se desconoce si su vida como ganadero estaría vinculada con su crimen.
Equipos de investigación trabajan para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.