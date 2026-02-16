  1. Inicio
No llegó a entregar el ganado y se perdió el camión: últimos detalles de Elmer Méndez

Elmer Méndez, ganadero y tiktoker conocido como "Meme", fue encontrado sin vida la mañana del domingo luego de salir a entregar ganado y desaparecer

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 06:11
Fue la mañana del domingo cuando el cuerpo de Elmer Méndez, reconocido comerciante de ganado, fue hallado en el municipio de Catacamas, luego de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes, cuando se dirigía a entregar un ganado. ¿Qué pasó en el trayecto?

 Foto: Redes sociales
Méndez, originario de la comunidad de Cuyamel, empezó a mostrar el ganado de entrega ese 14 de febrero, a través de sus videos de TikTok.

 Foto: Redes sociales
"Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy 14 de febrero, día de los enamorados", indica en el video.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con versiones preliminares, tras subir el video, Elmer habría salido a entregar un ganado al sector e iba a movilizarse de El Triunfo Cuyamel a Poncaya y río Frío.

 Foto: Redes sociales
Sin embargo, según se informó en TN5 Dominical, de Canal 5, el creador de contenido no habría llegado a ninguno de los dos destinos.

 Foto: Redes sociales
De igual forma, se conoció que el camión cargado con vacas y mulas en el que se trasladaba no ha sido encontrado.

 Foto: Redes sociales
La desaparición fue denunciada el sábado, después de que sus familiares perdieran comunicación con él, por lo que iniciaron su búsqueda.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo sin vida fue localizado la mañana del domingo cerca de la comunidad de Poncaya, boca abajo y en una zacatera.

 Foto: Redes sociales
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Foto: Redes sociales
En fotos en redes sociales compartía su vida como ganadero, así como sus armas. Una de ellas portaba la imagen de la Virgen en su costado.

Foto: Redes sociales
También posaba junto a sus carros y su ganado en el mismo campo. Se desconoce si su vida como ganadero estaría vinculada con su crimen.

 Foto: Redes sociales
Equipos de investigación trabajan para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

 Foto: Redes sociales
