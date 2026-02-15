Yeimi Cárcamo, madre de tres niños que murió tras ser acuchillada durante pelea

Yeimi Cárcamo, una joven de 20 años, perdió la vida la noche del sábado tras ser atacada con un cuchillo en la aldea El Barrial, en el municipio de Choloma, Cortés. Aquí los detalles del caso:
Yeimi Cárcamo murió en el lugar luego de recibir una cuchillada durante un altercado que, según las primeras indagaciones. El hecho dejó a otra mujer herida y mantiene a las autoridades tras la pista de una tercera implicada.
De acuerdo con versiones preliminares, el enfrentamiento involucró a tres mujeres que momentos antes se encontraban compartiendo. Por causas que aún son investigadas, la situación escaló hasta tornarse violenta.
En medio de la riña, Cárcamo sufrió una herida mortal con arma blanca y otra de las féminas también resultó lesionada.
Se trataba de una menor de edad que fue auxiliada por agentes que llegaron a la escena y llevada a un hospital, donde su estado de salud es reservado.
Elementos de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo conforme a lo establecido por la ley.
El subinspector Noé Pérez, portavoz policial, informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reporta avances importantes en el caso. Según detalló, la presunta responsable del ataque sería una tercera mujer que ya está plenamente identificada por las autoridades.
“Ya se tiene identificada plenamente a la persona que habría realizado este crimen, quien sería una tercera fémina. Se espera que en las próximas horas o días se dé con su detención”, señaló el vocero.
Amigos y familiares de la víctima han expresado su dolor. Una amiga de Cárcamo escribió en redes sociales: “Descansa en paz. Ojalá pudieras, porque dejaste 3 hijos. No pensaste en ellos, tanto que te aconsejé que no pelearas, porque no podías defenderte, mi perra, si yo te defendía de las perras de aquí. Dios, fuerza a los niños y a los hermanos. Descansa al lado de tu mamita.”
La Policía Nacional informó que mantiene operativos en la zona y que el caso será remitido al Ministerio Público (MP) una vez se concrete la detención de la presunta responsable.