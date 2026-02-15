Armas, joyas y ganado: ostentosa vida del ganadero Elmer Méndez antes de ser asesinado

Luego de salir a entregar un ganado vendido, Elmer Méndez fue reportado como desaparecido por sus familiares y fue encontrado sin vida la mañana de este domingo en la comunidad de Poncaya. Así se mostraba él en redes sociales:
Elmer Méndez era originario de la comunidad de Cuyamel y reconocido comerciante de ganado. Fue hallado asesinado la mañana de este domingo en el municipio de Catacamas, Olancho.
Méndez fue reportado como desaparecido por sus familiares horas después de haber salido presuntamente a entregar un ganado vendido.
El 14 de febrero, Méndez grabó un video en el que anunciaba la entrega de un ganado en Olancho. "Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy 14 de febrero, día de los enamorados", indica en el video.
Luego de eso, habría salido a entregar un ganado al sector de Poncaya. Horas después, fue encontrado sin vida en esa misma comunidad.
El cuerpo fue localizado la mañana del domingo, donde agentes policlaes y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.
De manera preliminar, las autoridades manejan el caso como un homicidio. Así era la vida que vivía Elmer Méndez antes de ser asesinado.
En fotos en redes sociales compartía su vida como ganadero, así como sus armas. Una de ellas portaba la imagen de la Virgen en su costado.
Su misma arma era presumida en un campo, lugar donde se mantenía cuidando su ganado.
También posaba junto a sus carros en el mismo campo. Se desconoce si su vida como ganadero estaría vinculada con su crimen.
Elmer era ampliamente conocido en la región por dedicarse a la compra y venta de ganado, actividad que lo mantenía en constante movilización dentro del departamento de Olancho.
Equipos de investigación trabajan para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.