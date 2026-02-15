Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez

Elmer Méndez, reconocido comerciante de ganado, fue hallado asesinado la mañana de este domingo en el municipio de Catacamas, luego de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes. Aquí los detalles de este crimen:
Méndez era originario de la comunidad de Cuyamel y ampliamente conocido en la región por dedicarse a la compra y venta de ganado, lo que estaría relacionado con su crimen.
La desaparición fue denunciada el sábado, después de que sus familiares perdieran comunicación con él, por lo que iniciaron su búsqueda e incluso compartieron fotos de él en redes.
Versiones indican que el mismo 14 de febrero, Méndez grabó un video en el que anunciaba la entrega de un ganado en Olancho. "Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy 14 de febrero, día de los enamorados", indica en el video.
De acuerdo con versiones preliminares, Elmer habría salido a entregar un ganado al sector de Poncaya. Horas después, fue encontrado sin vida en esa misma comunidad, dentro de la jurisdicción municipal de Catacamas.
El cuerpo fue localizado la mañana del domingo, donde familiares llegaron para reconocer el cuerpo del famoso ganadero.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.
Posteriormente, el cadáver fue trasladado para la autopsia médico-legal.
De manera preliminar, las autoridades manejan el caso como un homicidio. Equipos de investigación trabajan para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.
Elmer Méndez era ampliamente conocido en la región por dedicarse a la compra y venta de ganado.
En redes sociales acumulaba miles de seguidores al compartir videos sobre sus actividades ganaderas y la vida en el campo.
Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, así como la identidad de los responsables.