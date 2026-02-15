  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez

Un hombre trabajador y reconocido ganadero era Elmer Méndez, quien, según versiones, habría salido a entregar un ganado el 14 de febrero y fue encontrado muerto en la comunidad de Poncaya

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 15:06
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
1 de 12

Elmer Méndez, reconocido comerciante de ganado, fue hallado asesinado la mañana de este domingo en el municipio de Catacamas, luego de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes. Aquí los detalles de este crimen:

Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
2 de 12

Méndez era originario de la comunidad de Cuyamel y ampliamente conocido en la región por dedicarse a la compra y venta de ganado, lo que estaría relacionado con su crimen.

Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
3 de 12

La desaparición fue denunciada el sábado, después de que sus familiares perdieran comunicación con él, por lo que iniciaron su búsqueda e incluso compartieron fotos de él en redes.

Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
4 de 12

Versiones indican que el mismo 14 de febrero, Méndez grabó un video en el que anunciaba la entrega de un ganado en Olancho. "Este ganadito lo vamos a estar entregando hoy 14 de febrero, día de los enamorados", indica en el video.

 Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
5 de 12

De acuerdo con versiones preliminares, Elmer habría salido a entregar un ganado al sector de Poncaya. Horas después, fue encontrado sin vida en esa misma comunidad, dentro de la jurisdicción municipal de Catacamas.

 Foto: Redes sociales
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
6 de 12

El cuerpo fue localizado la mañana del domingo, donde familiares llegaron para reconocer el cuerpo del famoso ganadero.

Foto: Redes sociales
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
7 de 12

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

 Foto: Redes sociales
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
8 de 12

Posteriormente, el cadáver fue trasladado para la autopsia médico-legal.

 Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
9 de 12

De manera preliminar, las autoridades manejan el caso como un homicidio. Equipos de investigación trabajan para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

 Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
10 de 12

Elmer Méndez era ampliamente conocido en la región por dedicarse a la compra y venta de ganado.

Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
11 de 12

En redes sociales acumulaba miles de seguidores al compartir videos sobre sus actividades ganaderas y la vida en el campo.

 Foto: Cortesía
Salió a entregar un ganado y desapareció: hipótesis del crimen de Elmer Méndez
12 de 12

Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, así como la identidad de los responsables.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos