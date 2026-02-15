  1. Inicio
Yoel, Didier y Jostin, los tres amigos que murieron tras "piques" en Sonaguera

“Yo te dije que no vinieras, amor mío”, fueron las palabras de una madre desconsolada tras la muerte de su hijo, quien se accidentó junto a sus otros dos amigos mientras realizaban piques

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 14:05
En plena noche del "Día del Amor y la Amistad", tres amigos perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón. Aquí los detalles del hecho:

Foto: Redes sociales
El accidente se registró a pocos metros de la comunidad de Planes, donde tres jóvenes perdieron la vida y una cuarta persona resultó herida de gravedad.

 Foto: Redes sociales
Las víctimas fueron identificadas como Yoel Véliz, de 15 años, residente en la colonia Teléforo Bardales.

 Foto: Redes sociales
Jostin Hernández, originario de la comunidad de Churrasquera e hijo de Dania Hernández.

 Foto: Redes sociales
Didier Arita, quien residía en la colonia 25 de Sonaguera. De acuerdo con personas cercanas, los tres mantenían una relación de amistad.

 Foto: Redes sociales
Información preliminar indica que los jóvenes presuntamente participaban en piques ilegales y se conducían a exceso de velocidad cuando habrían perdido el control de las motocicletas, provocando el impacto.

 Foto: Redes sociales
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona, mientras personal de Medicina Forense se presentó al lugar para realizar el reconocimiento de ley y los procedimientos correspondientes.

 Foto: Redes sociales
Los tres cuerpos fueron retirados por sus familiares y trasladados a sus viviendas para ser velados.

 Foto: Redes sociales
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una de las madres lamenta la pérdida de su hijo. “Yo te dije que no vinieras, amor mío”, se le escucha decir.

 Foto: Redes sociales
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

 Foto: Redes sociales
