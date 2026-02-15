Yoel, Didier y Jostin, los tres amigos que murieron tras "piques" en Sonaguera

En plena noche del "Día del Amor y la Amistad", tres amigos perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón. Aquí los detalles del hecho:
El accidente se registró a pocos metros de la comunidad de Planes, donde tres jóvenes perdieron la vida y una cuarta persona resultó herida de gravedad.
Las víctimas fueron identificadas como Yoel Véliz, de 15 años, residente en la colonia Teléforo Bardales.
Jostin Hernández, originario de la comunidad de Churrasquera e hijo de Dania Hernández.
Didier Arita, quien residía en la colonia 25 de Sonaguera. De acuerdo con personas cercanas, los tres mantenían una relación de amistad.
Información preliminar indica que los jóvenes presuntamente participaban en piques ilegales y se conducían a exceso de velocidad cuando habrían perdido el control de las motocicletas, provocando el impacto.
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona, mientras personal de Medicina Forense se presentó al lugar para realizar el reconocimiento de ley y los procedimientos correspondientes.
Los tres cuerpos fueron retirados por sus familiares y trasladados a sus viviendas para ser velados.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una de las madres lamenta la pérdida de su hijo. “Yo te dije que no vinieras, amor mío”, se le escucha decir.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.